Минцифры: временные ограничения работы мобильного интернета в Москве

В Москве в пределах Третьего транспортного кольца 27-29 октября 2026 г. могут быть введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Когда возможны ограничения

27 и 28 октября 2026 г. — с 11:30 в течение дня;

29 октября 2026 г. — с 9:30 в течение дня.

Зачем это нужно

Мера связана с обеспечением безопасности во время проведения восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия-Африка.

Что будет доступно

Наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты из «белого списка», а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.