МГТУ им. Н.Э. Баумана и холдинг MGC Group подписали соглашение о сотрудничестве

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» и холдинг MGC Group объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Соглашение носит долгосрочный и партнерский характер. Его предметом является интеграция процессов проведения исследований, разработок, подготовки специалистов и научно-педагогических кадров в сферах перспективных технологий, организации и управления инновационными наукоемкими производствами в автомобилестроении. В основе партнерства лежит объединение научно-педагогического потенциала сторон и промышленных, инвестиционных и внедренческих компетенций инженерного центра MGC Group в области автомобилестроения.

Ключевые направления сотрудничества: проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, включая создание цифровых двойников и разработку сложных технических объектов — автомобилей, их компонентов; разработка новых программ и методов, развивающих и объединяющих фундаментальные, прикладные научные исследования и учебный процесс; совместная организация учебного процесса, включая предоставление материально-технической базы (оборудование, лаборатории) и учебно-методических материалов; взаимное оказание услуг по разработке и реализации образовательных программ, учебно-методических материалов, обмен опытом и участие в совместных практических проектах.

Роли сторон в партнерстве. МГТУ им. Н.Э. Баумана обеспечивает фундаментальную научную и образовательную базу, подготовку инженерных и научно-педагогических кадров, развитие исследовательских компетенций. Инженерный центр MGC Group представляет промышленно-инвестиционный контур, обеспечивающий внедрение инноваций, организацию наукоемких производств и вывод совместных разработок на рынок.

«Сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана позволяет замкнуть цепочку от фундаментальной идеи до серийного продукта. Мы объединяем науку, отраслевую экспертизу и промышленные компетенции, чтобы создавать конкурентоспособные технологии и готовить специалистов, способных работать на опережение», — Середа П.В., генеральный директор MGC Group.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана отметили, что соглашение дает студентам, аспирантам и научно-педагогическим работникам доступ к реальным инновационным проектам, современной исследовательской инфраструктуре и практико-ориентированным образовательным программам.

«Для университета это прежде всего возможность готовить инженеров под реальные задачи отрасли. Наши студенты и аспиранты будут участвовать в разработках MGC Group, а холдинг получит специалистов, которые уже знакомы с его технологиями и подходами», - сказал ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Гордин М.В.

Соглашение вступает в силу с момента подписания и открывает возможность для реализации совместных программ, проектов и инициатив на долгосрочную перспективу.