«МегаФон»: юрты, чумы и сакли: россияне потянулись за национальным колоритом

В России растет интерес к отдыху в традиционных жилищах разных народов: за год спрос на проживание в избах, юртах, чумах, саклях и казачьих куренях увеличился на 10%. В то же время мобильный трафик на официальных туристических порталах регионов с национальным колоритом вырос на 83% с начала 2026 г. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», приуроченного ко Дню народного единства. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди традиционных форматов размещения наибольшим спросом пользуются избы, терема и мазанки в Центральной России. Больше всего таких объектов представлено во Владимирской, Ярославской, Рязанской, Ивановской, Тверской и Костромской областях, а также в Подмосковье.

На юге России и Северном Кавказе популярен отдых в объектах размещения, стилизованных под сакли и казачьи курени. Такие варианты размещения можно найти, в частности, в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Ростовской области. Среди других регионов набирает популярность отдых в юртах на Алтае, в Калмыкии и Башкортостане. Такие объекты размещения также можно найти и в Московской области.

По данным «Островка», средняя стоимость ночи в объектах размещениях в национальном стиле — избах, теремах, чумах, саклях, казачьих куренях и других — составляет 11 300 руб. В среднем туристы бронируют отдых в таких объектах на две ночи, в том числе для поездок выходного дня.

Интерес к национальному колориту подтверждают и данные «МегаФона». С начала осени 2026 г. число поездок абонентов в Югру и на Ямал — регионы, связанные с культурой хантов и манси, — выросло на 29% год к году. В Удмуртскую Республику, где можно познакомиться с культурой удмуртов, — на 24%, а в Татарстан — на 16%. Помимо этого, туристы активно знакомятся с бытом чеченцев, аварцев и даргинцев на Кавказе.

Также выросла популярность официальных туристских порталов регионов: с начала 2026 г. рост трафика на тематические ресурсы составил 83%. Чаще всего пользователи интересовались турами, размещением и наиболее популярными местами в Югре и на Алтае.

По словам экспертов, все чаще в поездках по России туристы ищут не только достопримечательности, музеи и природные локации, но и стремятся ближе познакомиться с культурой, бытом, кухней и традициями разных народов.

«Путешественникам хочется не просто узнать больше о других национальностях, но и оказаться внутри такого опыта, пожить так, как раньше жили местные. Именно поэтому жилье в национальном стиле, хоть и остается нишевым форматом, но уверенно набирает популярность в разных регионах страны», — сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Эксперты отмечают, что предложение объектов размещения в национальном стиле активно развивается вслед за спросом: местные жители открывают глэмпинги, стилизованные под традиционные жилища, и реставрируют избы и терема для привлечения туристов. Для регионов это возможность представить свою культурную самобытность через туристическую инфраструктуру, а для путешественников — открыть новые стороны России и получить опыт, который отличается от привычного отдыха в стандартном отеле.