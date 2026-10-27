«МегаФон» ускорил интернет в Ленинградском зоопарке

Инженеры «МегаФона» провели рефарминг сети вблизи Ленинградского зоопарка. Технологическое решение позволяет увеличить емкость мобильного интернета для абонентов на 20%. Теперь гости одного из старейших зоопарков страны, а также жители соседних домов могут пользоваться цифровыми сервисами на более высокой скорости — даже в часы пик, когда нагрузка на сеть максимальна. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ленинградский зоопарк был основан в 1865 г. и является одним из старейших зоопарков России. Он занимает площадь 7,4 гектара и сохраняет архитектурную планировку конца XIX века, оставаясь частью исторического ансамбля города. В 2025 г. зоопарк отметил 160-летие и принял более 1,2 млн гостей за год со всего мира.

Специалисты МегаФона выполнили рефарминг — перевод частот из устаревших стандартов в современный LTE. Эта технология позволяет перераспределить частотные диапазоны в пользу 4G и улучшить ключевые показатели качества сети без строительства новых базовых станций. Абоненты МегаФона — как петербуржцы, так и гости из других регионов, приезжающие в зоопарк, могут комфортно пользоваться видеосвязью, стриминговыми сервисами и мессенджерами. Улучшение затронуло не только территорию зоопарка, но и соседний сквер: жители ближайших домов, гуляющие здесь, тоже почувствуют разницу.

По данным big data «МегаФона», Ленинградский зоопарк – одна из самых медийных туристических точек города. За день абоненты проводят через телеком-оборудование оператора в среднем порядка 1,5 ТБ трафика. Это сравнимо с пятнадцатью непрерывными просмотрами мультфильма «Мадагаскар» в качестве 4К. С июня по август 2026 г. активность абонентов в районе зоопарка выросла на 13% в сравнении с прошлым летом. Локация привлекает как российских, так и иностранных туристов. Чаще других приезжали любоваться на животных гости из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. Интересно, что каждый абонент выкладывает в Сеть в среднем по 540 МБ контента из зоопарка. Среди иностранцев, самыми многочисленными стали граждане Беларуси, Китая, Вьетнама, США и ряда европейских стран.

«Рефарминг в районе Ленинградского зоопарка — это возможность для тысяч семей, приезжающих сюда со всей страны, оставаться на связи в течение всего дня. Мы проанализировали трафик в этой локации с помощью big data и перераспределили частотный ресурс так, чтобы сеть справлялась с пиковой нагрузкой в выходные и праздничные дни. Для нас важно, чтобы цифровая инфраструктура развивалась вместе с городом, особенно в таких значимых для петербуржцев местах», — сказал Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.