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«МегаФон» улучшил связь у моста королевы Луизы в Советске

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в Советске. Теперь скорость передачи данных в районе подключения достигает 100 Мбит/с — этого достаточно для активного использования цифровых сервисов. Модернизация сети пришлась на момент, когда город переживает туристический подъем. Этой осенью один из сервисов бронирования включил Советск в топ-10 российских направлений по росту бронирований. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает сразу в нескольких диапазонах частот: средние частоты обеспечивают широкое покрытие, а высокие — качественную мобильную связь и комфортную скорость для загрузки видео и трансляций. Благодаря обновлению сети несколько тысяч человек получили доступ к еще более современным технологиям. Важно, что инженерные работы проводились без ущерба для множества архитектурных памятников в окрестностях, история которых насчитывает сотни лет.

Советск — второй по величине город Калининградской области, здесь проживает порядка 40 тыс. человек. Недавно он приобрел вирусную популярность в соцсетях благодаря одному из главных символов города — мосту королевы Луизы. Многие гости снимают его и сравнивают с аналогичными речными постройками в известных городах Европы. Для таких туристов и блогеров особенно важны качество связи и высокая скорость мобильного интернета.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

По данным «МегаФона», наиболее активны пользователи интернета в районе набережной городского пруда, руин Тильзитского замка и моста королевы Луизы. Здесь абоненты МегаФона в среднем проводят через сеть почти 2 ТБ трафика в выходной день. Такой объем сравним с просмотром 18 фильмов в качестве или с 187 днями непрерывного прослушивания музыкальных плейлистов. Чуть менее «медийные» точки — это угол Виллы Франка и Евангелистско-лютеранской кирхи. Здесь на базовую станцию приходит около 1,5 ТБ мобильного трафика. В центре пеших прогулок и гастрономии – на улице Победы, в районе театра королевы Луизы – активность абонентов на порядок ниже: в районе 0,8 ТБ. Если говорить о голосовом трафике, то в среднем в выходной день на каждой из этих локаций пользователи наговаривают около 15 тыс. минут в день.

«Советск — город с богатой историей и один из самых динамично растущих туристических центров области. Наша задача — обеспечить гостям и жителям комфортную цифровую среду: высокую скорость интернета, стабильные звонки и возможность делиться впечатлениями в реальном времени. Новое телеком-оборудование спроектировано так, чтобы выдерживать пиковые нагрузки в туристический сезон и при этом не нарушать облик исторического центра. Мы продолжим следить за нагрузкой на сеть и усиливать инфраструктуру там, где это необходимо», — сказал Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

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