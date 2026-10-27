«МегаФон» улучшил связь в эко-столице Приморья

Жители поселка Терней теперь могут пользоваться стабильным мобильным интернетом даже на окраинах поселения. Сеть 4G уверенно работает в районах улиц Южная, Калинина, Тополиная и 30 лет Победы, обеспечивая скорость передачи данных до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» расширили LTE-покрытие в одном из самых удаленных уголков Приморья. От краевого центра до Тернея почти 800 километров. Эту территорию называют «краем тигра и тайги». Здесь расположена центральная усадьба Сихотэ-Алинского заповедника — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Поселок Терней уже заслужил статус экологической столицы региона и центра экотуризма.

Новое оборудование усилило телеком-сеть и сделало для местных пользователей более комфортным ежедневное использование цифровых сервисов. Теперь им без перебоев доступны государственные услуги, банковские приложения или маркетплейсы. Туристы, которые осенью отправляются из Тернея за таежной романтикой, могут заранее скачать карты местности, купить онлайн нужные для похода вещи и позвонить близким перед выходом в лес.

«В Приморском крае качественный мобильный интернет становится доступным даже в удаленных таежных поселках, таких как Терней. Теперь абоненты могут выходить в Сеть в любой точке — в центре, на окраинах, в домах и на улице. Сеть МегаФона позволяет жителям решать любые бытовые задачи и оставаться на связи в экстренных ситуациях. В этом году мы прокачали 4G в северных локациях Приморья. Помимо Тернея мы улучшили мобильную связь в Рощино Красноармейского округа и в городе горняков Дальнегорске», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.