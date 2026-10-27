Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил связь в эко-столице Приморья

Жители поселка Терней теперь могут пользоваться стабильным мобильным интернетом даже на окраинах поселения. Сеть 4G уверенно работает в районах улиц Южная, Калинина, Тополиная и 30 лет Победы, обеспечивая скорость передачи данных до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» расширили LTE-покрытие в одном из самых удаленных уголков Приморья. От краевого центра до Тернея почти 800 километров. Эту территорию называют «краем тигра и тайги». Здесь расположена центральная усадьба Сихотэ-Алинского заповедника — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Поселок Терней уже заслужил статус экологической столицы региона и центра экотуризма.

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты
Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты Безопасность

Новое оборудование усилило телеком-сеть и сделало для местных пользователей более комфортным ежедневное использование цифровых сервисов. Теперь им без перебоев доступны государственные услуги, банковские приложения или маркетплейсы. Туристы, которые осенью отправляются из Тернея за таежной романтикой, могут заранее скачать карты местности, купить онлайн нужные для похода вещи и позвонить близким перед выходом в лес.

«В Приморском крае качественный мобильный интернет становится доступным даже в удаленных таежных поселках, таких как Терней. Теперь абоненты могут выходить в Сеть в любой точке — в центре, на окраинах, в домах и на улице. Сеть МегаФона позволяет жителям решать любые бытовые задачи и оставаться на связи в экстренных ситуациях. В этом году мы прокачали 4G в северных локациях Приморья. Помимо Тернея мы улучшили мобильную связь в Рощино Красноармейского округа и в городе горняков Дальнегорске», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

В центре Москвы начались проблемы с мобильным интернетом. Они продлятся три дня

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Слишком мало платите. Власти введут нижнюю границу абонентской платы для виртуальных сотовых операторов

Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще