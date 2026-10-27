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«МегаФон» расширил 5G в туристических локациях Нижнего Новгорода

Инженеры «МегаФона» провели мероприятия по улучшению качества мобильного интернета в центре Приволжской столицы. Нижегородцы и гости города, которые приедут сюда на День народного единства, смогут ещё быстрее скачивать тяжёлые файлы, делиться фото и видео и оставаться на связи с близкими. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Связисты развернули на базовых станциях специальный высокочастотный слой для увеличения ёмкости и обслуживания растущего трафика. В начале осени мероприятия по улучшению сети были проведены в нескольких точках города, в том числе на улице Рождественской, которая традиционно становится центром праздничных мероприятий 4 ноября.

В районе площади Народного единства, где установлен памятник Минину и Пожарскому, связисты запустили сеть нового поколения 5G и провели рефарминг сети – перевели часть спектра радиочастот из стандарта LTE в 5G. Около Речного вокзала инженеры оператора также обновили телеком-оборудование и запустили 5G, чтобы предоставить абонентам в этой локации более высокую скорость мобильного интернета и голосовой связи.

Ещё одна любимая у нижегородцев и активно посещаемая гостями площадка находится на Нижегородской ярмарке. Здесь специалисты оператора перенастроили антенны, чтобы распределить поток данных по нескольким независимым каналам, что позволило заметно ускорить передачу и прием данных.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Наши инженеры провели масштабную работу по улучшению качества связи в Нижнем Новгороде. Пристальное внимание обратили на локации, которые пользуются популярностью и у местных жителетей, и у туристов. В их числе также Нижегородский кремль, площадь Минина и Пожарского, где теперь скорость передачи данных может превышать 200 Мбит/с. Уверен, что это добавит приятных впечатлений и гостям Нижнего Новгорода, и горожанам», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Предстоящий 4 ноября День народного единства неразрывно связан с Нижним Новгородом. Именно здесь осенью 1611 г. земский староста Козьма Минин призвал горожан создать народное ополчение, которое освободило Москву от интервентов. Отчасти поэтому множество россиян в этот праздничный день планируют свои путешествия на родину Минина. По данным Российского союза туриндустрии, в топ-10 направлений для коротких путешествий в начале ноября уверенно входит Нижний Новгород.

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