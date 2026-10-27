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MAGNIT OMNI автоматизировал коммуникации с кандидатами с помощью MANGO OFFICE

HR-подразделение бизнес-группы MAGNIT OMNI подключило продукты MANGO – Виртуальную АТС, Речевую аналитику, модуль «Контроль качества», Коллтрекинг и Интеграцию с CRM-системой Talantix.

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MAGNIT OMNI — бизнес-группа ретейлера «Магнит», которая объединяет онлайн- и офлайн-сервисы для создания единого омниканального опыта клиентов. В нее входят «Магнит Плюс», «Магнит Ads», «Магнит Доставка» и мобильное приложение «Магнит: акции и доставка».

В программе лояльности «Магнита» зарегистрировано более 103 млн пользователей, а мобильным приложением ежемесячно пользуются более 30 млн человек. Сеть насчитывает более 33 тыс. магазинов по всей стране.

Для бизнеса такого масштаба важно не только своевременно находить сотрудников, но и эффективно управлять массовым подбором — от первого контакта с кандидатом до следующих этапов найма.

До перехода на MANGO OFFICE в MAGNIT OMNI использовалась API-телефония другого провайдера, однако команда хотела эффективнее управлять коммуникациями с кандидатами и глубже анализировать звонки.

MAGNIT OMNI выбрал UCaaS-платформу MANGO OFFICE. Команда внедрила Виртуальную АТС, автоматизированный исходящий обзвон с функцией «АнтиРобот», Речевую аналитику, Коллтрекинг, модуль «Контроль качества», а также Интеграцию с CRM Talantix.

Виртуальная АТС используется для входящих и исходящих звонков соискателям. Операторы call-центра принимают обращения, проводят первичную консультацию по вакансиям и при необходимости переводят звонок на ответственного сотрудника. При исходящем звонке специалист по подбору может открыть карточку кандидата в Talantix и связаться с ним прямо из CRM-системы.

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Команда работает с кандидатами в разных направлениях — логистика, операции, поддержка, безопасность и другие.

Для массового подбора MANGO OFFICE автоматизирует обработку базы кандидатов. В рамках пилота на основе данных из Talantix формируется очередь исходящих звонков по заданным параметрам. Робот-администратор связывается с соискателями и проводит первичную консультацию. Если требуется участие рекрутера, система переводит звонок на сотрудника и открывает карточку кандидата. После разговора ответы кандидата автоматически загружаются в CRM.

Речевая аналитика помогает анализировать диалоги и отслеживать заданные параметры общения. Контроль качества позволяет оценивать разговоры сотрудников, выявлять сильные стороны и точки для развития. Руководители получают статистику по звонкам и работе рекрутеров как индивидуально, так и по группам. Это помогает оценивать и планировать нагрузку команды, а также определять, какие навыки работников необходимо развивать.

MAGNIT OMNI и MANGO OFFICE планируют продолжить развитие инструментов автоматизации подбора персонала. Одно из перспективных направлений - внедрение голосового ИИ-бота, который сможет консультировать кандидатов и записывать их на собеседования. Это особенно актуально в периоды сезонного роста нагрузки, когда важно обрабатывать больше обращений без пропорционального увеличения ресурсов и оставаться на связи с кандидатами в том числе в нерабочие дни.

Алина Сибгатуллина, руководитель управления по подбору персонала MAGNIT OMNI:

«Отдельно хочется отметить высокий уровень клиентского сервиса MANGO OFFICE. Для нас важно, что команда всегда готова помочь и разобраться в задаче, даже если решение выходит за рамки формальных договорённостей.

Особенно ценно, что мы можем напрямую взаимодействовать с командой Поволжского филиала MANGO OFFICE. Персональный менеджер хорошо знает наши задачи и всегда подключается, когда нам нужна помощь.

Такой подход создаёт ощущение, что поставщик действительно находится рядом с клиентом и заинтересован в результате. Для нас это не менее важно, чем функциональность самого решения».

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:

«В MAGNIT OMNI цифровые продукты помогают автоматизировать рутинные коммуникации с кандидатами и при этом дают руководителям больше данных для управления процессом. Виртуальная АТС, Речевая аналитика, Контроль качества и Коллтрекинг работают в едином контуре и помогают команде эффективнее организовать работу с кандидатами.

Сильная сторона MANGO OFFICE – в сочетании технологий и людей, которые за ними стоят. Клиентский сервис – важная часть нашей работы: специалисты помогают не только на этапе внедрения, но и в процессе дальнейшего использования решений. В случае MAGNIT OMNI большую роль играет команда Поволжского филиала – сотрудники хорошо знают задачи клиента, находятся с ним на связи и оперативно подключаются, когда требуется помощь.

В конечном счёте хороший продукт — это не только набор функций. Важно, чтобы за ним стояли люди, которые готовы разобраться в задаче клиента и помочь получить от решения реальную пользу. Именно такое сочетание технологий и сильной команды мы считаем важной частью MANGO OFFICE».

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