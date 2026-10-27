Кибермошенники страшнее хулиганов: чего больше всего опасаются москвичи

75% жителей считают Москву безопасным городом для проживания. Наиболее актуальная угроза для горожан — телефонное и интернет-мошенничество. А наиболее популярными мерами для повышения уровня безопасности и профилактики правонарушений, среди москвичей являются видеонаблюдение и охрана общественных мест — их поддерживает 83% жителей столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках совместного проекта факультета социальных наук НИУ ВШЭ и Центра социального проектирования «Платформа». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Как показало исследование, Москва остается городом с высоким уровнем субъективной безопасности. 75% опрошенных считают Москву безопасным городом для проживания, а 80% чувствуют себя защищенными в своем районе. Большинство москвичей (61%) положительно оценивают работу городских властей по обеспечению безопасности.

Москвичи поддерживают усиление видимых мер безопасности. В оценках эффективности лидируют видимые защитные и адресные профилактические меры — видеонаблюдение и охрана общественных мест (83% считают эффективными) и усиление работы правоохранительных органов (77%).

Против расширения технологического контроля выступают лишь 4% москвичей, еще 2% считают существующие технологии достаточными.

Поддержку получает также адресная не технологическая профилактика: работа с молодежью через центры и кружки (69%), профилактические программы в школах и вузах (67%), ограничение экстремистских материалов в СМИ и интернете (62%).

«В восприятии горожан Москва является безопасным городом, и большинство москвичей удовлетворены работой властей в этой сфере. При этом есть очевидный запрос на усиление технологических мер безопасности, таких как видеонаблюдение и расширение технологического контроля, с упором на меры, направленные на выявление опасных предметов», — сказали авторы исследования.

Первое место среди воспринимаемых угроз занимает телефонное и интернет-мошенничество: его назвали актуальным 95% москвичей. Среди лидеров также мошенничество с использованием искусственного интеллекта и утечки персональных данных — по 87%. Для сравнения, уличную преступность считают угрозой только 53% опрошенных.

Исследование показывает высокий потенциал участия самих жителей в обеспечении безопасности. 85% москвичей готовы сообщить о правонарушении, если станут его свидетелями. Среди молодежи этот показатель достигает 90%.

Мобильными приложениями или онлайн-сервисами Москвы для сообщения о правонарушениях либо получения информации по вопросам безопасности уже воспользовались 12% жителей. Работу горячих линий и электронной приемной москвичи оценивают довольно высоко: их считают эффективными 66% и 64% опрошенных соответственно.

Эксперты характеризуют московскую систему обеспечения безопасности как одну из наиболее развитых в стране и выделяют два фактора, определяющих эту оценку. Первый — техническая оснащенность и обусловленная ею скорость реагирования. Вторым фактором, формирующим ощущение безопасности, выступает организация городской среды.

«Благоустроенные пространства с хорошей видимостью и постоянным потоком посетителей создают эффект естественного наблюдения: присутствие жителей снижает вероятность ситуативных правонарушений. В Москве этот принцип уже во многом реализован, а дальнейшая задача связана с устранением локальных “слепых зон”», — сказали исследователи.

Об исследовании

В июне 2026 г. были проведены онлайн-опросы совершеннолетних жителей Москвы — граждан России, постоянно проживающих в столице и имеющих доступ к интернету. Объем выборки — 3001 и 3004 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка квотировалась по полу, возрасту и административному округу, ее отклонение от данных Росстата не превышает 3%. Также использованы экспертные интервью, факторный и регрессионный анализ данных.