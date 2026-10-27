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КемГУ и Минцифры Кузбасса протестировали защищенную связь с использованием квантовых технологий

В Кемерове в рамках пилотного проекта прошел сеанс защищенной видеосвязи с использованием квантового распределения ключей. Принцип работы технологии основан на использовании квантовых состояний для обеспечения максимальной защиты данных. Система мгновенно фиксирует любые попытки вмешательства в канал связи, что делает технологию незаменимой для защиты критически важной информации. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«Квантовые коммуникации в настоящий момент проходят этап активного внедрения в действующие ИТ-инфраструктуры крупных компаний. Это уже не только экспериментальные лабораторные исследования, но и серийное оборудование СКЗИ, которое используется в крупных корпорациях, в том числе в финансовом секторе и ТЭК. В ближайшие годы такие технологии могут стать одним из элементов архитектуры защиты данных организаций с распределенной инфраструктурой. Для нас, как для производителя систем КРК, одним из приоритетов является сотрудничество с вузами, которые готовят новое поколение ИТ- и ИБ-специалистов, криптографов и инженеров, прежде всего в части передачи практических навыков работы с такими системами. При поддержке Министерства цифрового развития и связи Кузбасса сотрудничество с КемГУ имеет хороший потенциал для развития компетенций в сфере квантовых коммуникаций в Сибири», — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС».

В рамках демонстрации был создан экспериментальный сегмент защищенной связи с использованием оборудования ViPNet QCS (Quantum Cryptographic Systems). По нему состоялся видеозвонок между министром цифрового развития и связи Кузбасса Максимом Садиковым и ректором КемГУ, академиком РАН Александром Просековым. Это первый в регионе случай применения подобной технологии в связке «университет — орган государственной власти».

«Для Кузбасса это важный первый шаг в освоении новых технологий защиты информации. Пилотный проект позволяет не только проверить технологические решения в реальных условиях, но и создать образовательную площадку, на которой будут готовиться специалисты, способные в дальнейшем работать с подобными системами. Сейчас мы говорим именно об апробации и формировании компетенций, которые могут стать основой для дальнейшего развития защищенной цифровой инфраструктуры региона», — сказал Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса.

Для университета участие в проекте связано прежде всего с подготовкой кадров.

«Студенты и преподаватели получают возможность работать с реальным оборудованием, понимать архитектуру защищенной связи и участвовать в апробации технологий, которые в перспективе могут использоваться значительно шире. Сегодня речь идет именно о формировании компетенций, научно-образовательном эксперименте и первом практическом опыте такого взаимодействия в регионе», — сказал Александр Просеков, академик РАН, ректор КемГУ.

В опорном вузе Кузбасса направление развивает Институт цифры. С 2025 г. при институте работает Центр компетенций «Квантовые коммуникации и криптография», созданный по программе «Приоритет-2030». Центр создан кафедрой информационной безопасности Института цифры совместно с ТУСУР и АО «ИнфоТеКС». Он оснащен учебно-методическими комплексами, в инфраструктуру также входит киберполигон Ampire компании «Перспективный мониторинг».

«Для нас принципиально важно, чтобы квантовые коммуникации не оставались для студентов абстрактной технологией из учебника. Мы последовательно встраиваем работу с реальным оборудованием в образовательный процесс: от изучения основ криптографии и информационной безопасности до практической работы с системами квантового распределения ключей. Пилотный сегмент дает возможность одновременно готовить специалистов, проводить исследования и накапливать практический опыт, который будет востребован по мере дальнейшего развития этих технологий», — отметил Сергей Карабцев, директор Института цифры КемГУ, заведующий кафедрой информационной безопасности.

Пилотный проект может лечь в основу новых образовательных программ и исследований КемГУ по квантовым коммуникациям, криптографии и информационной безопасности. Следующие шаги определят после апробации технологии — с учетом задач участников проекта и возможностей практического применения.

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