Каршеринг BelkaCar подвел итоги работы сервиса за 10 лет

Каршеринг BelkaCar подвел итоги работы сервиса за минувшие 10 лет. Сегодня BelkaCar представлена в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодарском крае, Калининграде. В сервисе представлено более 5 тыс. автомобилей и автопарк продолжит расширяться. За 10 лет работы сервиса BelkaCar пользователи совершили почти 100 млн. поездок во всех городах присутствия компании. Машины пробыли в аренде в совокупности более 113 тыс. лет – это 41,25 млн дней. Пользователи сервиса проехали около 2,5 млрд. км. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

BelkaCar развивает внутренний туризм. Так, в 2024 г. впервые был запущен сезонный спецпроект «Умные путешествия», цель которого – показать Россию за пределами стандартных туристических маршрутов. Проект существует по сей день, каждый сезон выходят новые гиды, а в их разработке принимают участие все новые партнеры.

За время работы компании в машинах BelkaCar было забыто более 160 тыс. вещей, 99% которых вернулись к своим хозяевам. Среди них встречались запчасти для автомобиля, гитары, пылесос, кровать, чемоданы, парковочные столбики, покерный набор, мешки с цементом, сантехника, вывеска заведения общепита, 20-кг мешок муки, детский мопед и многое другое. Самыми часто забываемыми вещами по-прежнему остаются головные уборы, ключи, документы, очки и наушники.

Сервис продолжает дорабатывать функционал внутри приложения. Постоянно расширяются зоны драйвинга и завершения аренды, можно путешествовать между городами. Появились Bluetooth-двери – с их помощью можно открыть и закрыть автомобиль вручную, например, если есть перебои в работе мобильного интернета. Можно докупить пакеты в процессе аренды – удобно, когда появились дополнительные остановки в путешествии.

BelkaCar – в белых списках ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета. Запущена функция бесплатного ночного ожидания, если автомобиль был забронирован в период с 23:00 до 06:00. А с 06:00 режим ожидания будет стоить на 60% дешевле. «Радар» позволяет настроить поиск автомобиля по необходимым параметрам. Функция поиска авто по госномеру актуальна, если в городе присутствуют проблемы со связью, а автомобиль на карте выводится в неправильном месте. Введя госномер можно понять, свободен ли автомобиль для аренды или занят другим пользователем. Функция «Любимый адрес» позволяет внести один или несколько часто используемых адресов. Недавно была запущена возможность совместной поездки, где пользователь может добавить второго водителя в аренду, чтобы иметь возможность поменяться с ним местами за рулем.



Приложение систематически дорабатывается. Пользователи могут оставить голосовой фидбэк по аренде, поездке или автомобиле, комментарий отправится к специалистам сервиса, которые обработают обратную связь.