«Инфосистемы Джет»: 41% российских компаний используют менее половины возможностей своих VM-систем

«Инфосистемы Джет» представила результаты исследования практик использования систем управления уязвимостями (Vulnerability Management, VM) в российских организациях. В опросе приняли участие более 100 компаний из восьми отраслей: преимущественно промышленности, финансового сектора и ритейла, при этом 78% участников — крупный бизнес с инфраструктурой свыше 1000 активных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Исследование дополняет практическую экспертизу — специалисты компании «Инфосистемы Джет» регулярно проводят функциональное тестирование VM-решений по методике из 102 критериев.

Исследование показало, что каждая вторая российская компания (52%) использует полноценное коммерческое VM-решение. Еще 15% компаний совмещают использование двух типов инструментов, и в 80% случаев это связка коммерческой VM-платформы и коммерческого сканера. Open-source остается прерогативой небольших инфраструктур — его применяют 13% респондентов, преимущественно организации с парком до 1000 активов, тогда как собственные разработки встречаются только у компаний с инфраструктурой свыше 5000 устройств, и обычно они дополняют коммерческие продукты, не заменяя их.

Исследование показало, что 41% компаний используют не более половины функциональных возможностей внедренных VM-систем. На практике востребованными остаются лишь два-три основных модуля: стремление разработчиков обгонять конкурентов по числу функций часто приводит к перегруженности интерфейсов вместо роста эффективности процессов у заказчика.

Разрыв между инновациями вендоров и реальными практиками использования во многом объясняется тем, что несмотря на общий тренд к автоматизации, первое место среди критериев выбора VM-решения компании отдали качеству отчетности. Спрос на понятные отчеты закономерен: устранение уязвимостей в организациях по-прежнему во многом держится на ручном управлении и внутренних коммуникациях. Поэтому основным инструментом контроля остается отчет, понятный и руководству, и исполнителям. В то же время низкую значимость респонденты присвоили скорости сканирования, наличию «мобильного сканера» и сертификации ФСТЭК. Ценность этих характеристик сильно зависит от специфики конкретной компании.

Следующим по значимости критерием стали интеграционные возможности систем, что эксперты расценивают как маркер зрелости: компании все чаще рассматривают VM не как обособленный продукт, а как часть экосистемы кибербезопасности. В приоритете — связки с Service Desk и ITSM-системами для ускорения устранения уязвимостей, а также обогащение данных из EDR, SIEM и CMDB для понимания критичности активов в бизнес-контексте. Вместе с тем для многих организаций — это пока зона роста: процессы не успевают за развитием технологий, что и порождает описанный выше разрыв в использовании функционала.

«Рынок пришел к точке, где количество функций в VM-продукте перестало быть конкурентным преимуществом. Заказчикам нужна не гонка модулей, а зрелость базовых возможностей: качественное детектирование, широкая база уязвимостей с учетом импортозамещения и отчетность, на которую можно опереться в реальных процессах устранения. При разработке VM имеет смысл инвертировать стратегию развития и вместо наращивания числа функций углублять ядро продукта, ведь именно оно в первую очередь говорит о зрелости VM-решения», — сказал Виктор Кирпаль, руководитель направления управления уязвимостями, «Инфосистемы Джет».