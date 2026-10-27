ИИ стал третьим по популярности каналом утечки данных в компаниях Москвы

Компания «СерчИнформ» представила результаты исследования уровня информационной безопасности в московских организациях за 2026 г. В опросе приняли участие 120 специалистов по ИБ из государственных и коммерческих компаний различного масштаба. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В 2026 г. компании чаще сталкивались с ИБ-нарушениями: о внутренних инцидентах сообщили 72% ИБ-специалистов против 59% в 2025 г. Среди инцидентов: утечки данных (53%), внешняя атака через сотрудников (24%), дискредитация компании (19%), фирмы-боковики/сторонняя занятость (18%), промышленный шпионаж/работа на конкурентов (16%), откаты (15%).*

Чаще всего в 2026 г. компании сталкивались с попытками слива внутренних регламентов, планов и служебных переписок (55%), персональных данных (54%), информации о сделках, данных корпоративных клиентов и подрядчиков (48%). Об утечках финансовой и технической документации сообщили 30% и 27% респондентов.*

В 2026 г. заметно выросла роль ИИ-сервисов как канала утечки. В 2025 г. с передачей конфиденциальной информации через ИИ сталкивались лишь 6% московских компаний, в 2026 г. – уже 40%. ИИ-сервисы вышли на третье место после мессенджеров (62%) и электронной почты (57%). Также у трети опрошенных утечки происходили через съемные носители и облачные сервисы.*

«В 2025 г. ИИ-сервисы замыкали десятку популярных каналов. В этом году ИИ-сервисы уже третьи по популярности, то есть тенденция однозначна – ИИ закрепился как основной канал утечки. Проблема в том, что чаще сотрудники не понимают, какие данные критичны, и загружают их в нейросеть, чтобы быстрее выполнить задачу. Компании встают перед выбором: запретить сотрудникам использовать ИИ-инструменты и терять конкурентные преимущества или допустить использование ИИ и рисковать конфиденциальными данными. Но запрещать сотрудникам пользоваться нейросетями при этом не обязательно: достаточно определить, какие данные нельзя передавать в ИИ, и контролировать это техническими средствами», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Чаще всего виновниками ИБ-инцидентов в московских компаниях становились рядовые сотрудники: с их нарушениями столкнулись 79% опрошенных организаций. Выросла и доля компаний, где нарушителями оказались руководители. Инциденты по вине линейных руководителей отметили 35% организаций против 30% в 2025 г., по вине руководителей направлений – 24% против 22%.*

Чаще всего ИБ-инциденты по вине сотрудников случались непреднамеренно: о нарушениях из-за халатности или под влиянием социальной инженерии сообщили 48% опрошенных. Еще 34% ответили, что сотрудники нарушали правила умышленно, а 18% московских компаний одинаково часто сталкивались со случайными и намеренными инцидентами.

Главная причина нарушений правил ИБ – желание сотрудников упростить себе работу (78%). Например, сотрудник может переслать рабочие файлы на личную почту, чтобы закончить задачу дома, или поделиться паролем с коллегой. На втором месте финансовая выгода (44%), на третьем – желание получить доступ к информации или ресурсам (41%).*

Большинство компаний, столкнувшихся с ИБ-инцидентами, ограничивались выговором, предупреждением или замечанием (68%). Санкции в виде увольнения применяли к нарушителям почти половина (53%) компаний, столкнувшихся с инцидентами ИБ. Доводили инцидент до суда лишь 14% опрошенных компаний. 14% работодателей никак не наказывали нарушителей.*

«Суды признают разглашением передачу конфиденциальных данных за пределы информационных систем компании. И в судебной практике множество случаев, когда законными признавались дисциплинарные взыскания за пересылку данных на личную почту или аккаунт сотрудника, чьи трудовые обязанности предполагали работу с этими сведениями. В 2026 г. московский суд признал законным увольнение топ-менеджера, которая загрузила данные о клиентах в ИИ-сервис. В компании действовал режим коммерческой тайны. За такие нарушения компанию могут оштрафовать за утечку персональных данных и незаконную передачу данных за рубеж. Поэтому так называемый «теневой ИИ» становится для организаций реальной угрозой. Чтобы минимизировать риск экономических потерь и штрафа, организациям необходимо урегулировать в локальных актах правила доступа к информации и ее обработки, в т.ч. с помощью ИИ, довести эти документы до сотрудников, контролировать операции пользователей с защищаемыми данными и объектами ИС», – сказал специалист по связям с государственными органами «СерчИнформ» Дмитрий Вощуков.

Почти половина опрошенных (48%) сообщили, что ИБ-инциденты не повлекли для компании последствий. Однако у многих организаций нарушения закончились разбирательствами. Например, трудовые и гражданские споры с сотрудниками возникали у 32% компаний, проверки контролирующих органов – у 13%. Еще 13% опрошенных столкнулись с возбуждением уголовных дел, а 7% – с гражданскими спорами с контрагентами.

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.

«СерчИнформ» проводит исследование «Ситуация с ИБ в компаниях России» десятый год подряд. Респонденты – специалисты по информационной безопасности компаний из различных отраслей. Опрос проводится в рамках ежегодной серии конференций «СерчИнформ».