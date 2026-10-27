ИИ и новейшие цифровые технологии для будущих врачей: Сеченовский Университет и «Школа 21» запустили медицинское направление обучения в регионах страны

Сеченовский Университет и школа цифровых технологий от Сбербанка «Школа 21» масштабируют совместные медицинские программы обучения. Это следующий этап сотрудничества, который включает запуск образовательных направлений для будущих врачей и преподавателей в медицинских университетах страны и на базе действующих кампусов «Школы 21». Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Медицинские направления помогут развитию цифровых компетенций будущих специалистов и преподавателей, а также внедрению современных технологий в здравоохранение. Программы обучения разработаны «Школой 21», экспертами Индустрии здоровья Сбербанка, Сеченовским университетом. Они были впервые запущены в 2024 г. в Москве на базе Совместного кампуса Сеченовского Университета и «Школы 21». И теперь география обучения расширяется: программы запущены в Саратове на базе Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ) и в кампусе «Школы 21» в Уфе совместно с Башкирским государственным медицинским университетом (БГМУ).

Участники научатся уверенно работать с искусственным интеллектом, разрабатывать цифровые продукты в медицине, получат практический опыт решения технологических задач и смогут использовать новейшие инструменты в профессиональной деятельности. По итогам обучения выпускники получают диплом профессиональной подготовки Сеченовского Университета.

Ректор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко: «Сеченовский Университет выстраивает уникальную экосистему цифрового образования для будущих специалистов в здравоохранении. Ее ядро – Институт цифрового биодизайна и ИИ в медицине, Цифровая проектная школа «Локус», программа оплачиваемых стажировок в области IT-разработки и совместный кампус Сеченовского Университета и «Школы 21», участниками которого за два года стали 1,7 тыс. студентов и преподавателей, а 329 из них по итогам трех выпусков получили сертификаты. Теперь совместно со «Школой 21» мы масштабируем мультикампусную модель цифрового медицинского образования: медицинские направления объединят таланты, которые будут участвовать в трансформации здравоохранения в регионах России, создавать цифровые медицинские изделия и платформенные решения».

Директор «Школы 21» Рустам Айнетдинов: «Для цифровой трансформации в сфере здравоохранения необходимы специалисты, которые владеют новейшими цифровыми технологиями, используют ИИ-инструменты и могут выступать заказчиками для новых разработок и применять их в решении клинических задач. Именно таких специалистов мы готовим в «Школе 21». Вместе с Сеченовским Университетом и региональными медицинскими вузами мы масштабируем эту модель, чтобы студенты и преподаватели по всей стране могли осваивать цифровые компетенции параллельно с основной профессиональной подготовкой. Мы помогаем будущим врачам эффективно использовать готовые инструменты, а также участвовать в создании решений, которые будут развивать медицину».

Обучение по программам медицинского направления длится от трех месяцев до года и включает до 1,1 тыс. академических часов образовательного контента. Участники осваивают языки программирования, искусственный интеллект, аналитику медицинских данных, дизайн интерфейсов в здравоохранении и управление ИТ-проектами. Обучение организовано на основе методологии «Школы 21», предполагает практическую работу над проектами, командное взаимодействие и взаимное обучение по принципу «равный — равному».

В Уфе на базе действующего кампуса «Школы 21» выделен отдельный кластер на 56 рабочих мест для студентов и сотрудников БГМУ. В Саратове на базе СГМУ развернут кампус медицинского трека на 35 рабочих мест — пространство, необходимое для обучения и командной работы: функциональные зоны для обучения, проектной деятельности и развития профессионального сообщества.

В кампусах уже завершился первый отборочный интенсив — «бассейн». На участие в нем подали заявки более 1,2 тыс. человек — студенты медицинских и инженерных специальностей, ординаторы, аспиранты и сотрудники медицинских университетов. К основному этапу обучения в мультикампусном формате приступили более ста человек из Уфы, Москвы и Саратова. На протяжении года участники будут осваивать фундаментальные основы разработки, после чего перейдут к углублённому изучению специализаций — от применения искусственного интеллекта в медицине до анализа данных и веб-разработки приложений.