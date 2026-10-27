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GreenData развивает корпоративную ИИ-платформу на базе low-code

Компания GreenData, российский разработчик корпоративного программного обеспечения, обновила стратегию развития. Основным направлением становится корпоративная ИИ-платформа для создания интеллектуальных систем. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

GreenData долгое время была известна рынку, прежде всего, как low-code платформа корпоративного класса, но за последние годы возможности продукта вышли за рамки этой категории. В платформе появились инструменты для работы с языковыми моделями и корпоративными знаниями, интеллектуальная обработка документов, конструктор ИИ-агентов, а также средства обеспечения безопасности ИИ-сценариев. Обновленная стратегия разработчика закрепляет эти возможности в качестве основного направления развития платформы GreenData.

При этом компания продолжает развивать low-code инструменты. Они формируют процессное ядро платформы, которое связывает ИИ с корпоративными данными, бизнес-правилами и информационными системами, что позволяет контролировать выполнение интеллектуальных сценариев на каждом шаге.

Смена фокуса отражает запрос корпоративного рынка: ИИ постепенно выходит за рамки пилотных проектов и становится частью операционной деятельности компаний. В таких сценариях ИИ-моделям приходится работать с внутренними конфиденциальными данными, строго соблюдать права доступа и бизнес-правила, взаимодействовать с уже работающими в компании информационными системами. Действия ИИ при этом должны оставаться прозрачными и доступными для контроля и аудита.

Накопленный опыт внедрения ИИ в корпоративные процессы и разработки инструментов для контроля его работы лег в основу дальнейшего развития платформы GreenData. За реализацию направления будет отвечать Екатерина Медведева, управляющий директор-партнер GreenData. В ее задачи войдут формирование приоритетов развития корпоративной ИИ-платформы, развитие отраслевых предложений и вывод на рынок новых решений на базе искусственного интеллекта.

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«ИИ ускоряет создание и развитие корпоративных систем, но для бизнеса важна не только скорость, но и предсказуемость изменений: как проверить результат и ограничить возможные потери из-за ошибок. Чем больше самостоятельности получают ИИ-агенты, тем выше требования к архитектуре, контролю и прозрачности их работы. Один из подходов - использование агентами стандартных компонентов и API платформы. В этом случае созданные ими объекты, процессы и интеграции остаются частью общей архитектуры системы, а внесенные изменения можно проверить и скорректировать привычными инструментами. Такой принцип мы применяем и в GreenData: он позволяет использовать возможности ИИ, не теряя контроля над развитием корпоративных решений», – сказала Екатерина Медведева, управляющий директор-партнер GreenData.

В рамках обновленной стратегии GreenData продолжит расширять возможности конструктора ИИ-агентов – как платформенных, так и создаваемых заказчиками под собственные процессы. Агенты разработки будут охватывать все больше этапов настройки решений, а пользовательские агенты предоставлять сотрудникам возможность работать с настроенной функциональностью на естественном языке.

Платформа будет развиваться в соответствии с AI-native подходом: бизнес-процессы смогут вызывать агентов GreenData и внешних агентов через API (Application Programming Interface) и MCP (Model Context Protocol), а внешние системы обращаться к агентам платформы. В числе приоритетных задач останутся защита данных, повышение качества работы агентов и расширение числа пользовательских сценариев, которые могут выполняться с помощью ИИ. Эти возможности станут базой для отраслевых решений, в том числе для процессов с высокими требованиями к безопасности, прозрачности и контролю.

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