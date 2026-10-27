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ГК Softline предлагает бизнесу платформу VALO Cloud с защитой файлов, ИИ-поиском и анализом документов

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, заключила партнерское соглашение с компанией «Интеллектуальный резерв», разработчиком VALO Cloud. Решение органично дополнило портфель ГК Softline, расширив возможности по обеспечению информационной безопасности. Данное сотрудничество объединяет экспертизу и географию присутствия ГК Softline с возможностями платформы VALO Cloud, включая встроенный искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Softline.

VALO Cloud предназначена для хранения и совместной работы с файлами внутри компании, а также при взаимодействии с внешними партнерами и подрядчиками. Платформа позволяет разграничивать доступ к документам, отслеживать действия пользователей и интегрироваться с корпоративными системами информационной безопасности.

Встроенный искусственный интеллект автоматизирует поиск файлов, формирует краткое содержание документов и папок, а также определяет их принадлежность к конкретным проектам. ИИ анализирует содержимое и маркирует чувствительную информацию, в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну. Такие данные автоматически скрываются от пользователей, не обладающих соответствующими правами доступа.

Интеграция платформы VALO Cloud в портфель ГК Softline создает основу для развития безопасных цифровых сервисов в корпоративном секторе. Объединение компетенций партнеров обеспечивает внедрение востребованных решений для совместной работы, формируя надежную инфраструктуру для обмена знаниями и защиты интеллектуальной собственности предприятий.

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«Для бизнеса важно сочетать удобную совместную работу с документами и строгий контроль над корпоративной информацией. Необходимо учитывать специфику работы сотрудников, маршруты передачи файлов и актуальные требования к защите данных. Партнерство с VALO Cloud расширяет наши возможности в решении этих стратегических задач. Готовность вендора адаптировать функциональность под заказчика позволяет связывать технологический потенциал платформы с практическими потребностями бизнеса, а встроенный ИИ дополняет защищенный файловый обмен передовыми инструментами поиска и анализа документов», - сказал Денис Скнарь, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline в сфере DCAP, VDR.

«ГК Softline является для нас приоритетным ИТ-партнером благодаря широкой географии присутствия и глубокой работе с заказчиками из различных отраслей. Такое сотрудничество помогает находить компании, которым особенно актуальны возможности VALO Cloud, и глубже понимать их требования. Со своей стороны мы готовы развивать функциональность платформы и выполнять доработки под конкретные задачи заказчиков», - сказал Павел Петров, генеральный директор ООО «Интеллектуальный резерв».

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