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ГК «Медиа-тел» выпустила расширение, которое объединяет звонки, видеосвязь и данные клиента в SimpleOne

ГК «Медиа-тел» разместила на маркетплейсе компании SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) продуктовое расширение Simple Communication. Оно подключает к SimpleOne офисную АТС и колл-центр компании: операторы контакт-центров и служб поддержки принимают звонки из очереди и еще до ответа видят карточку клиента — в том же окне, где ведут заявки и сделки. Там же сотрудники переписываются и проводят видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители

Решение помогает сотрудникам служб поддержки и отделов продаж быстрее обрабатывать обращения: им не нужно переключаться между программой телефонии и SimpleOne и искать данные о клиенте в системе вручную. При входящем звонке система определяет абонента по номеру и еще до ответа открывает карточку клиента. Во время разговора сотрудник видит данные платформы, которые относятся к звонку, и может обратиться к мультиагентному ИИ-помощнику. Расширение работает с бизнес-приложениями SimpleOne ITSM, ITAM, B2B CRM, SDLC и HRMS.

Кроме звонков, в Simple Communication есть видеоконференции с демонстрацией экрана и записью, групповые чаты, обмен сообщениями и файлами, статусы присутствия. Для контакт-центров в расширении есть очереди вызовов, голосовое меню (IVR), группы обзвона, черные и белые списки номеров, роли администраторов и супервайзеров. Расширение подключается к офисной автоматической телефонной станции (АТС), которую компания уже использует. Заказчику не нужно менять оборудование связи и заказывать отдельную интеграцию телефонии с CRM и сервисными системами.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Корпоративные коммуникации должны работать в контексте бизнес-задач. Когда сотруднику во время звонка доступны данные клиента и инструменты, необходимые для работы, ему не приходится тратить время на переключение между системами. Simple Communication объединяет коммуникационные сценарии с рабочим пространством SimpleOne и позволяет выстраивать взаимодействие именно в таком формате», — Константин Левчин, генеральный директор ООО «Медиа-тел».

«Платформа становится сильнее, когда партнеры строят решения не рядом с нашими продуктами, а вместе с ними. Simple Communication — именно такой случай: “Медиа-тел” связал звонки и видеосвязь с заявками в ITSM и сделками в B2B CRM, и у каждого из этих приложений появился новый канал работы с клиентом. Так экосистема SimpleOne растёт за счет партнеров, которые хорошо знают задачи наших заказчиков», — Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

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