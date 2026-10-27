Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, фиксирует гибридные APT-атаки — операции, управляемые человеком, в которых искусственный интеллект выступает в качестве рабочего инструмента. Так, в 2026 г. как минимум девять прогосударственных хакерских групп (APT) использовали ИИ-инструменты в целевых кибератаках на российские компании. Об этом CNews сообщили представители F6.

В 2026 г. специалисты департамента киберразведки F6 зафиксировали девять APT-групп, которые использовали ИИ-инструменты на разных этапах атак: Mythic Likho, HeartlessSoul, GOFFEE, PhantomCore, Rezet, Eagle Werewolf, SkyCloak, AITencShell APT и еще одна неатрибутированная APT-активность. В 2025 г. подобные атаки в России были единичными: в октябре была отмечена активность группы Rezet, а в ноябре — группы PseudoSticky.

Среди целей гибридных атак в текущем году были выявлены компании из сфер промышленности, ритейла, гос.учреждения и военная отрасль.

Так, например, в феврале 2026 г. был обнаружен вредоносный скрипт группы Mythic Likho, формат и структура комментариев в котором указывают на использование ИИ для его создания. Mythic Likho проводит с 2024 г. атаки на российские организации из различных отраслей. Вероятной целью атакующих является кража конфиденциальной информации.

В другом случае при исследовании инфраструктуры на одном из хостов кибершпионской группы Phantomcore специалисты F6 обнаружили отпечаток CyberStrikeAI — это ИИ-платформа с открытым исходным кодом для автоматизированного тестирования на проникновение и offensive security. Обнаружение указанной платформы на данном хосте позволяет полагать, что группа использует CyberStrikeAI в целевых атаках на российские компании. Киберпреступная группа PhantomCore действует с 2022 г. Первые атаки были направлены на кражу, повреждение и уничтожение данных, в то время как с 2024 г. наблюдается переход к шифрованию инфраструктур жертв и получению финансовой выгоды.

Еще один свежий пример — реализация техники prompt injection: в октябре 2026 г. специалисты F6 обнаружили неатрибутированную APT активность, в ходе которой распространялся вредоносный документ на русском языке, замаскированный под уведомление. В него была внедрена команда, требующая от ИИ-агента осуществить сбор файлов с определенными расширениями с устройства жертвы и разместить их в указанный каталог. Информация о собранных файлах агрегируется в текстовый файл и передается на сервер атакующих.

В мире первым публично задокументированным случаем кибератаки с высокой степенью вовлечения ИИ стала в конце 2025 г. операция китайской группы GTG-1002, которая атаковала около 30 компаний в Азии и Европе. Тогда злоумышленники задействовали несколько экземпляров Claude Code, которые работали как автономные агенты и координаторы тестирования на проникновение. Это позволило атакующим использовать ИИ для самостоятельного выполнения 80–90% тактических задач.

Еще одна примечательная тенденция 2026 г. — использование в ходе одной атаки сразу нескольких ИИ-решений. Так, группировка TAT26-12 применяла в атаке на организации в Мексике два ИИ-решения, выполнявших взаимодополняющие функции: OpenAI использовалась для автоматизированного анализа внутренних серверов жертвы, а полученные результаты передавались в Claude, который выступал в роли интерактивного помощника при проведении эксплуатации уязвимостей. Аналогичный случай был выявлен в июле 2026 г.: тогда неизвестные злоумышленники использовали комбинацию Claude Code и DeepSeek-v4-pro.

«Как мы видим, злоумышленники продолжат наращивать использование ИИ в атаках, поскольку это позволяет им масштабировать свою деятельность и поддерживать высокую интенсивность атак, — сказала руководитель отдела исследования кибератак департамента киберразведки F6 Алена Шандер. — Однако нам пока не встречались случаи реализации полностью автономных ИИ-атак в реальных условиях, поскольку они достаточно ресурсозатратны и сложны в реализации. Но в целом гибридные атаки уже активно используются APT-группами, в том числе в кампаниях на российский бизнес, поэтому нужно их учитывать при построении ландшафтов угроз».

Как отмечают авторы отчета F6 2025–2026 Cyber Threat Landscape Report («Ландшафт киберугроз 2025–2026»), в большинстве публично раскрытых атак злоумышленники предпочитали использовать три решения: OpenAI (ChatGPT), Gemini, Claude Code. На теневых форумах ChatGPT упоминался чаще остальных двух в более чем четыре раза (более 108 тыс. упоминаний), в то время как Gemini и Claude Code упоминались примерно одинаковое количество раз (около 25 тыс.).