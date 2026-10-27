Getmobit выпускает GM Virtual Media Optimizer – решение для снижения серверной нагрузки ВКС в средах VDI

Технологическая компания Getmobit вывела на рынок GM Virtual Media Optimizer — программное решение, которое переносит обработку видео и звука с серверов виртуальных рабочих мест (VDI) на устройство пользователя. Продукт расширяет возможности протоколов удаленного доступа VDI и позволяет использовать системы видео-конференц-связи (ВКС) без критической нагрузки на серверную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

С 1 ноября 2026 г. решение доступно для пилотных проектов, промышленного внедрения и интеграции в продукты разработчиков VDI-платформ.

Новый инструмент в первую очередь востребован в финансовом секторе, госкорпорациях и промышленности, где VDI используется для выполнения строгих требований информационной безопасности, а видеосвязь служит основным каналом взаимодействия распределенных команд.

Видеоконференции стали одним из самых ресурсоемких сценариев для таких сред. Когда ВКС запускается внутри виртуальной машины, кодирование медиапотоков забирает не менее половины процессорных ресурсов (vCPU), вызывая зависания видео и рассинхронизацию звука. Попытки решить проблему экстенсивным путем ведут к колоссальным затратам. По оценке Getmobit, расширение инфраструктуры VDI под типовую нагрузку ВКС на 2000 пользователей требует около 90 млн руб. дополнительных капитальных затрат. А возврат к локальным ПК, как альтернативный сценарий, обходится примерно в 80 млн руб. только на оборудование. Кроме того, он усложняет эксплуатацию и вывыводит корпоративные коммуникации за периметр безопасности VDI.

«Для крупного бизнеса видеосвязь стала кровеносной системой, но внутри защищенного контура VDI она превратилась в узкое место, сжигающее серверные ресурсы. Мы постоянно обсуждаем это с ИТ-директорами и знаем их боль. Масштабирование ВКС требует колоссальных затрат на оборудование или болезненного возврата к локальным ПК. Как продуктовая компания, мы хотим дать заказчикам технологию, которая снимает эту нагрузку с серверов целиком и работает с любой системой ВКС. GM Virtual Media Optimizer — это новый механизм расширения протоколов VDI, которым могут пользоваться и заказчики, и разработчики платформ. Он позволяет сохранить модель рабочих мест на тонких клиентах и возвращает бизнесу контроль над инфраструктурным бюджетом», — сказала Мария Рукавишникова, генеральный директор и основатель Getmobit.

GM Virtual Media Optimizer работает через виртуальные каналы протоколов удаленного доступа, используя архитектурный подход client fetch — client render. Клиентское устройство получает медиапотоки напрямую и обрабатывает их локально, в то время как интерфейс и бизнес-логика приложения ВКС остаются изолированными внутри виртуальной машины. Оптимизатор совместим с системами ВКС в режиме веб-конференций (WebRTC, WebAssembly) и позволяет заказчикам не привязываться к конкретной платформе видеосвязи. На стороне клиента решение поддерживает работу на тонких клиентах GM-Box, устройствах с ОС GMSS NG Client, а также на оборудовании сторонних производителей под управлением Linux и Windows.

«Вычислительная мощность не берется из ниоткуда. Все, что не удалось сэкономить на видео-конференц-связи, заказчик оплачивает серверами VDI или возвратом к ПК. Мы убрали VDI из пути медиапотока. Видео и звук обрабатываются на устройстве пользователя, а приложение ВКС остается в защищенном контуре. Теперь качество связи определяется только самой системой ВКС, и виртуальная инфраструктура перестает быть узким местом», — сказал Александр Тарасов, главный системный архитектор Getmobit.

По оценке Getmobit, потенциальная емкость рынка решений для оптимизации ресурсов VDI при работе с ВКС составляет около 450 млн руб. в год — это почти десятая часть текущего рынка инфраструктуры виртуальных рабочих мест.

Компании могут провести пилотный проект GM Virtual Media Optimizer на собственной инфраструктуре. Решение распространяется по подписке пакетами лицензий (обновления включены в стоимость). Разработчики отечественных VDI-платформ и систем ВКС также могут встроить оптимизатор в свои решения как готовый технологический компонент.