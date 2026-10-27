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До 110 Мбит/с достигли интернет-скорости в Чунском

Общаться в мессенджерах, пользоваться мобильными приложениями, учиться и работать онлайн стало комфортнее жителям поселка Чунского в Иркутской области. Это стало возможным благодаря дополнительным базовым станциям, которые установили инженеры «МегаФона». Оборудование снизило нагрузку на существующую сеть, расширило покрытие LTE и увеличило скорости загрузки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, сочетание которых одновременно обеспечивает широкое покрытие сети, стабильное соединение и высокие скорости мобильного интернета. За счет дополнительного оборудования удалось увеличить скорость передачи данных в поселке до 110 Мбит/с.

В зоне покрытия улучшилась также голосовая связь. Более стабильно стали работать и звонки по технологии VoLTE, с которой соединение устанавливается за пару секунд, собеседника слышно без лишних шумов, а интернет не отключается во время разговора.

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«Чунский – достаточно большой поселок, население которого составляет порядка 13 тыс. человек. Кроме того, здесь проходит железная дорога, действует лесопромышленное предприятие, открыты различные социальные учреждения. Качественное телеком-покрытие является критически важным условием для комфортной жизни местных жителей: оно позволяет людям оставаться на связи с близкими и пользоваться всеми возможностями современного цифрового мира», – отметил Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Жители Чунского активно используют телеком-услуги в повседневной жизни, что подтверждается статистикой. Так, в 2026 г. один абонент в среднем тратил порядка 70 ГБ трафика и 15 часов звонков в месяц. При этом если пик пользования интернетом приходится на выходные дни, то наибольший объем телефонных разговоров фиксируется в начале недели.

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