Directum СЭД+ научился проверять документы с помощью генеративного ИИ

В версии 26.3 в Directum СЭД+ появилась функциональность «Проверка документа генеративным ИИ». Теперь система анализирует содержание документов по заданным правилам, формирует сводку с выявленными рисками и помогает согласующим сосредоточиться на критичных замечаниях. Готовые правила уже доступны для проверки договоров аренды, оказания услуг и поставок. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Новый блок можно встроить в процесс согласования договоров и других документов, в которых важно проверить каждую деталь. Искусственный интеллект анализирует содержание по заданным критериям и формирует сводку с результатами.

По умолчанию в системе настроены три правила проверки договоров аренды, услуг и поставки, которые сразу можно использовать для соответствующих документов. Каждое правило представляет собой чек-лист, по которому ИИ последовательно анализирует документ. Готовые настройки можно использовать в бизнес-процессах сразу после обновления системы.

Если стандартных проверок недостаточно, компания может создавать собственные правила на основе библиотеки промптов или разрабатывать их с нуля. Например, настроить проверку особых критериев приемки по договору подряда. Администраторы и ответственные за договоры также могут объединять пользовательские промпты в группы, чтобы упорядочить их по задачам.

По итогам проверки согласующий получает сводку с одним из трех выводов: «Рекомендовано согласование документа»: все проверки пройдены и риски не обнаружены; «Обратите внимание на выявленные риски»: некритичные несоответствия, например, юридически некорректные формулировки; «Согласование документа не рекомендовано»: обнаружен хотя бы один критический риск, например, несоответствие предмета договора.

Если в настройках процесса предусмотрен возврат документов на доработку при обнаружении критичных замечаний, система выполнит его автоматически. Подробный отчет доступен в карточке проверенного документа по кнопке «Результат проверки». В нем перечислены проведенные проверки и выявленные риски — эта информация помогает определить, что именно нужно исправить.

Функциональность входит в вариант поставки Intelligence и доступна с версии продукта 26.2.