DigitalRazor представила RackStation VDI для виртуализации до 24 графических рабочих мест на одном сервере

DigitalRazor представила RackStation VDI — собственную линейку программно-аппаратных комплексов для создания виртуальных графических рабочих мест. Решение предназначено для инженерных, архитектурных и творческих команд. Старшая модель позволяет организовать на одном сервере до 24 рабочих мест с базовой графической нагрузкой. Все три модели доступны для заказа. Об этом CNews сообщили представители DigitalRazor.

Как работает RackStation VDI

RackStation VDI позволяет перенести профессиональные приложения и вычисления с отдельных рабочих станций на общий сервер. Специалисты подключаются к виртуальным рабочим местам с офисных компьютеров, ноутбуков или тонких клиентов. При этом проектные данные могут оставаться внутри корпоративной инфраструктуры, а ИТ-отдел получает возможность централизованно управлять приложениями, пользовательскими средами и правами доступа.

В основе RackStation VDI лежат процессоры AMD Ryzen Threadripper и Threadripper Pro, профессиональные видеокарты Nvidia RTX Pro, оперативная память и NVMe-накопители. За работу виртуальных графических рабочих мест отвечают три программных компонента: Nvidia vGPU распределяет ресурсы видеокарт между виртуальными машинами; Loudplay передает изображение, звук и команды пользователя между сервером и клиентским устройством; Forsite vGate помогает обеспечивать корректную работу технологий Nvidia vGPU при переходе на отечественные гипервизоры, отслеживать нагрузку и контролировать состояние виртуальных машин.

DigitalRazor разрабатывает конфигурации серверов, подбирает аппаратные компоненты и совместимый программный стек, собирает и тестирует комплексы. Компания также отвечает за внедрение и техническую поддержку RackStation VDI.

Удаленный доступ через Loudplay

Для передачи изображения и управления виртуальными рабочими местами RackStation VDI использует российский протокол Loudplay. Изначально его развивали для облачного гейминга, где особенно важны небольшая задержка и быстрый отклик на действия пользователя.

Loudplay поддерживает передачу изображения с разрешением до 4K при частоте до 60 кадров в секунду. Протокол автоматически подстраивает битрейт под качество соединения и использует помехоустойчивое кодирование для работы при потере сетевых пакетов. Фактическое качество изображения и скорость отклика зависят от нагрузки на сервер, состояния сети и характеристик клиентского устройства.

Протокол включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных — запись № 14202 от 11 июля 2022 г.

Для каких задач подходит RackStation VDI

Комплексы рассчитаны на работу с CAD, BIM, GIS, архитектурной визуализацией и интерактивной 3D-графикой. Их можно использовать в конструкторских бюро, архитектурных студиях, проектных организациях и командах промышленного дизайна. Еще один сценарий — разработка игр, где специалистам необходим удаленный доступ к проектам и интерактивным сценам в игровых движках.

В линейку входят три модели, рассчитанные на разное число пользователей и характер нагрузки

RackStation VDI 8 предназначена для небольших инженерных и архитектурных отделов. VDI 16 ориентирована на команды со смешанной нагрузкой, а VDI 24 — на несколько проектных групп, одновременно работающих с чертежами, информационными моделями зданий, пространственными данными и 3D-сценами.

Все три процессора поддерживают максимальную частоту boost до 5,4 ГГц на отдельном ядре. Фактическая частота зависит от нагрузки и условий работы системы. При выборе платформы инженеры учитывали производительность одного ядра: часть операций CAD и BIM зависит от одного или нескольких потоков, поэтому для них важны не только число ядер, но и тактовая частота.

Подбор конфигурации и внедрение

Указанное число рабочих мест — расчетное. Для крупных 3D-сцен, сложных инженерных проектов и ресурсоемкой интерактивной графики количество одновременных пользователей может быть меньше. Оно зависит от приложений, размера проектов, распределения вычислительных ресурсов и параметров подключения.

Перед внедрением инженеры DigitalRazor проверяют совместимость профессиональных приложений, профилей Nvidia vGPU и периферийных устройств. При необходимости инженеры проводят пилотное тестирование на проектах заказчика, чтобы оценить производительность и определить, сколько сотрудников смогут одновременно работать без существенного ухудшения отклика.

«Компаниям, которым нужен надежный централизованный вычислительный ресурс для инженерных и творческих команд, сегодня приходится решать сразу несколько задач: переходить на отечественные гипервизоры, укладываться в бюджет на фоне роста стоимости VDI и обеспечивать работу Nvidia vGPU в условиях санкционных ограничений. При этом внутри компании не всегда есть специалисты, которые могут рассчитать ресурсы под реальную нагрузку, выбрать аппаратную платформу и согласовать весь программный стек. RackStation VDI мы создали, чтобы взять эту инженерную работу на себя и предложить заказчику готовый комплекс с внедрением и поддержкой», — сказал Константин Шварцбург, генеральный директор DigitalRazor.

Все три модели RackStation VDI доступны для заказа. Подробные характеристики и условия подбора конфигурации опубликованы на странице RackStation VDI.