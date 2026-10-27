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«Диасофт» поможет банкам контролировать исполнение документов ФНС в АБС

Компания «Диасофт» разработала продукт «Взаимодействие с реестром решений ФНС». Он объединяет в единый процесс получение документов из Федеральной налоговой службы (ФНС), их обработку в автоматизированной банковской системе (АБС) и подготовку сведений для передачи обратно в ФНС. Банки смогут сократить ручной перенос данных между системами и отслеживать исполнение документов на всех этапах. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

При работе с документами ФНС банку важно понимать, что именно поступило из налоговой службы, какие действия выполнены по счетам клиента и что еще требуется исполнить. Это особенно важно для поручений, которые остаются на контроле и подлежат доисполнению при последующих поступлениях средств.

Новый продукт связывает исходные сообщения ФНС с ограничениями и расчетными документами в АБС «Диасофт». Благодаря этому сотрудники могут проследить путь документа от получения до результата обработки и определить, на основании каких данных подготовлены сведения для налоговой службы.

Одна из ключевых возможностей в продукте – контроль времени исполнения поручений налогового органа. «Взаимодействие с реестром решений ФНС» позволяет отслеживать трехчасовой срок с учетом операционного дня банка: сотрудник видит срочные поручения, оставшееся время и просрочки. Контроль охватывает как первичное исполнение, так и доисполнение при последующих поступлениях средств.

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«Взаимодействие с реестром решений ФНС» поддерживает четыре связанных сценария: обработка сообщений о приостановлении операций по счетам (ПОС) – связь поступивших сообщений с ограничениями в АБС; обработка поручений налогового органа (ПНО) – передача полученных поручений на обработку в банковскую систему; доисполнение ПНО – работа с поручениями при последующих поступлениях средств; формирование справки об остатках по счетам с приостановлениями – подготовка сведений для передачи в ФНС.

Таким образом, банк получает связанный процесс работы с документами ФНС, меньше операций по переносу данных вручную и возможность контролировать документы, требующие дальнейшего исполнения.

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