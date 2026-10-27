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Cloud X создала инфраструктуру для ИТ-систем «Иркутского кластера Группы Отелей Легенда»

Cloud X выполнила комплекс работ по созданию сетевой и серверной инфраструктуры «Иркутского Кластера Группы Отелей Легенда». Созданный центральный контур стал основой для дальнейшего переноса корпоративных и специализированных систем и поэтапной модернизации ИТ-инфраструктуры объектов кластера. Об этом CNews сообщил представитель Cloud X.

Команда Cloud X провела аудит существующей инфраструктуры, разработала целевую архитектуру и настроила центральный инфраструктурный контур.

В рамках проекта Cloud X спроектировала и внедрила новую сетевую и серверную архитектуру на центральной площадке «Гранд Байкал». Здесь был построен кластер виртуализации, настроена система хранения данных, развёрнуты виртуальные машины для инфраструктурных и специализированных сервисов. Также были реализованы микро- и макросегментация сети, защищённый удалённый доступ с многофакторной аутентификацией, отказоустойчивый кластер межсетевых экранов, системы мониторинга и резервного копирования. На переходный период действующая и новая инфраструктура работали параллельно, чтобы снизить риск простоев.

Специалисты Cloud X передали заказчику проектную и эксплуатационную документацию, а также необходимую экспертизу для самостоятельного сопровождения созданной инфраструктуры, переноса информационных систем и дальнейшего развития ИТ-среды.

Созданная инфраструктура включает более 1 тыс. защищённых портов доступа, 40 сетевых сегментов безопасности и отказоустойчивый кластер межсетевых экранов нового поколения, настроены системы мониторинга, резервного копирования и защищённый удалённый доступ.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Для нас было важно создать надёжную, экономически эффективную инфраструктурную основу, на которую можно последовательно переносить информационные системы объектов кластера. Решение позволяет нашей ИТ-команде самостоятельно сопровождать центральный контур, подключать новые сервисы и поэтапно развивать инфраструктуру объектов», — сказал Вадим Кулаченков, директор по информационным технологиям «Группы Отелей Легенда».

«Модернизация инфраструктуры распределённой гостиничной сети требует поэтапного подхода. Сначала необходимо сформировать устойчивый центральный контур, определить единые технические требования и подготовить инфраструктуру к переносу систем. Важно найти оптимальный баланс между надежностью, возможностью масштабироваться и экономической обоснованностью», — отметил Дмитрий Спрыжков, руководитель направления внедрения продуктов и сервисов Cloud X.

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