Более 5,5 тыс. заявлений об утрате паспорта подано через «Госуслуги» за месяц

Новый сервис на «Госуслугах» позволяет оперативно аннулировать паспорт, если он был утерян или украден. Заявления обрабатываются в автоматическом режиме — это сокращает время, в течение которого мошенники могут воспользоваться чужими данными. За первый месяц работы сервисом воспользовались более 5,5 тыс. граждан. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нужно для получения услуги: подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; данные утраченного паспорта; сведения об обстоятельствах его утери при краже — данные талона-уведомления из МВД.

Как подать заявление. Выберите причину обращения, заполните сведения, укажите подразделение МВД и отправьте запрос. Подать заявление можно только за себя. Отозвать заявление после отправки нельзя. Даже если после этого вы нашли паспорт, его все равно признают недействительным и вам нужно будет получать новый документ.