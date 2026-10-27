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АО «ГЛОНАСС» запустило мониторинг легальных пассажирских перевозок по фото с дорожных камер

Минтранс России, АО «ГЛОНАСС», ГК «Автодор» совместно с Ространснадзором проводят эксперимент по автоматическому выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» с использованием фотофиксации с дорожных камер. Это повысит безопасность пассажиров за счёт оперативного выявления нелегальных перевозчиков и создаст единую цифровую базу нарушений. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Тестирование охватывает участки трассы М-12 «Восток» на территории пяти субъектов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана.

«Фотографии, полученные с камер ГК «Автодор», автоматически обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта и поступают в Систему контроля пассажирских перевозок (СКПП). Система, в свою очередь, анализирует поток изображений пассажирских автобусов: проверяет работоспособность аппаратуры спутниковой навигации, наличие действующей лицензии на осуществление пассажирских перевозок и полисов обязательного страхования ответственности перевозчика», — сказал директор департамента государственных проектов в сфере пассажирских перевозок АО «ГЛОНАСС» Максим Мурзин.

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«Новый инструмент позволит ведомству перейти от реактивного контроля к риск-ориентированному подходу в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Это даст возможность снизить административную нагрузку на добросовестных легальных перевозчиков и сконцентрировать внимание на нарушителях», — отметили в Ространснадзоре.

Результаты фотофиксации доступны в личном кабинете Системы контроля пассажирских перевозок. Пользователь видит список транспортных средств с фотографиями, номерами и сопутствующей информацией. По итогам эксперимента стороны оценят эффективность инструмента и рассмотрят возможность его масштабирования.

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