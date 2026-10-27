Angara MTDR запустила услугу расследования действий внутренних нарушителей

Angara MTDR сообщила о запуске услуги, которая позволяет компаниям быстрее и с меньшими затратами расследовать инциденты, связанные с действиями сотрудников и других внутренних пользователей корпоративных систем. Помимо установления обстоятельств инцидента и причастных к нему лиц, услуга включает юридическую оценку их действий и рекомендации по предотвращению подобных нарушений

Внутренние инциденты (хищение данных, саботаж, мошенничество или скрытую работу на конкурентов) сложно выявить вовремя. При этом ущерб от них может накапливаться годами, поскольку компании нередко связывают потери с техническими сбоями.

Когда нарушение все же обнаружено, служба безопасности сталкивается с двумя проблемами. Первая связана со сроками – расследовать инциденты необходимо быстро, поскольку цифровые следы со временем стираются и восстановить полную картину становится сложнее. Вторая проблема касается доказательной базы. Стандартных журналов событий и отчетов DLP-систем во многих случаях недостаточно, чтобы подтвердить позицию компании в суде или при обращении в правоохранительные органы. Эти данные фиксируют отдельные действия в системах, однако для использования в качестве доказательств их необходимо собрать с сохранением целостности, сопоставить между собой и дополнить юридической оценкой.

Новая услуга рассчитана на ситуации, когда компания подозревает утечку данных, выявила несанкционированное копирование конфиденциальной информации или обнаружила признаки мошенничества и злоупотребления полномочиями.

Специалисты Angara MTDR находят и фиксируют цифровые следы без нарушения целостности данных, анализируют действия пользователей и восстанавливают поминутную хронологию событий в системе. Параллельно они изучают внутренние документы компании, например, регламенты работы с информацией и письменные объяснения вовлеченных лиц, и сопоставляют их с техническими данными из журналов систем, корпоративной почты, сетевого трафика и копий дисков.

На следующем этапе эксперты оценивают действия нарушителя с точки зрения дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. По итогам расследования компания получает пакет материалов для служебной проверки или передачи в правоохранительные органы, а также рекомендации по устранению причин инцидента.

«Найти следы в системах означает решить только половину задачи. Чтобы материалы имели вес в споре, эти следы нужно связать с обязанностями конкретного человека, внутренними правилами компании и нормами права. Если технические и юридические выводы готовят разные люди в разное время, они нередко расходятся между собой. Поэтому в нашей услуге криминалисты и юристы работают над одним делом одновременно. Для бизнеса важен и фактор времени. По нашей оценке, расследование с привлечением Angara MTDR занимает 3–6 недель, тогда как внутренним службам на него требуется 3–6 месяцев, а общая стоимость за счет более коротких сроков оказывается на 50–70% ниже», – сказал Артем Грибков, директор центра киберустойчивости Angara MTDR.