Анатолий Гарбузов: Аккумулятор для электросамокатов столичного производителя вошел в перечень продукции российского происхождения

Компания «НПК Симба» получила подтверждение российского происхождения литийионной аккумуляторной батареи напряжением 36 вольт для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Около 760 столичных предприятий выпускают сегодня электронику и приборы для автомобилей, поездов, погрузочной техники и другого транспорта, а также элементы дорожной инфраструктуры. Так, одна столичная компания выпускает литийионные аккумуляторы для шеринговых электросамокатов. Включение изделия в реестр российской промышленной продукции подтверждает ее соответствие установленным требованиям и расширяет возможности применения отечественных разработок», — сказал Анатолий Гарбузов.

Пресс-служба ДИиПП Аккумулятор для электросамокатов столичного производителя «НПК Симба»

Среди особенностей батареи — увеличенный срок службы, поддержка ускоренной зарядки и более высокая емкость по сравнению с аналогами. Только в 2026 г. уже выпущено 1,5 тыс. изделий. Это в шесть раз больше по сравнению с 2025 г.