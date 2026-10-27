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Аналитики назвали популярные модели смартфонов во Владимире

В 2026 г. владимирцы предпочитают практичные модели гаджетов с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне. При этом в сегменте кнопочных телефонов наиболее популярны российские бренды, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные «МегаФона», в целом абоненты из Владимирской области практически полностью перешли современные функциональные девайсы. Доля владельцев смартфонов в регионе за год увеличилась еще на 2% и составила 87%. Рейтинг востребованных брендов возглавляет корейский Xiaomi. Вторую строчку занимает Apple, на третьем месте — Samsung. Всего для звонков и выхода в интернет в области используют более 90 брендов смартфонов.

Если говорить о конкретных моделях, чаще всего жителя Владимира можно встретить с Apple iPhone 11 и iPhone 15. На второй и третьей позиции – Realme Note 60x и Xiaomi Redmi Note 13. Среди кнопочных телефонов лидируют аппараты российского и китайского производства: зачастую клиенты оператора звонят по Fontel FP200 и Nokia 1280.

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«Сейчас легко найти достойный гаджет во всех ценовых категориях, обратившись в интернет-магазин или зайдя в торговый центр. Для удобства жителей региона МегаФон постоянно расширяет свою сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и формат магазинов у дома. Приобретая смартфон в наших салонах, абоненты могут сэкономить до трети стоимости устройства за счёт комплексных акций, куда уже включены услуги связи, страховка или аксессуары», – сказал директор «МегаФона» во Владимирской области Роман Матвиенко.

Раннее аналитики объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota подвели промежуточные итоги предзаказов новой линейки iPhone 18. Наибольшей популярностью пользовался iPhone 18 Pro Max — на него пришлось 68%. На втором месте оказался iPhone 18 Pro (28%), а iPhone 18 Duo — на третьем (4%). По объему памяти предпочтения распределились практически поровну: 46% покупателей выбрали версии на 256 ГБ, 45% — на 512 ГБ. При этом всего 8% выбрали смартфоны на 1 ТБ. Самым популярным цветом стал вишневый — его выбрали две трети покупателей. На черный пришлось 13%, еще по 8% — на голубой и серебристый, и по 2% — на белый и синий.

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