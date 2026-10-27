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Цифровизация Внедрения
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Albacore внедрила MWS Tables для управления данными и процессами

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», сообщает о внедрении платформы MWS Tables в компании Albacore, под управлением решений которой находится более 1 млн кв. м недвижимости. В одной системе объединены 184 связанных объекта (таблицы, страницы, дашборды, автоматизации, формы и интеграции), а с цифровыми процессами компании работают 100 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь в MWS Tables ведутся реестр сотрудников и онбординг, график отпусков и учет рабочего времени, согласование договоров с участием юристов, документооборот и планирование этапов проектов. Разные уровни доступа, триггерные уведомления и настройка процессов позволяют сотрудникам самостоятельно адаптировать систему под задачи бизнеса, без постоянного привлечения ИТ-специалистов. Также в Albacore настроен обмен данными со смежными системами. В MWS Tables поступает информация из «» и корпоративной почты, через API система связана с таск-трекером и CRM. Это сократило объем ручного переноса данных между приложениями.

Отдельным направлением стало формирование инженерного цифрового двойника строительных объектов. В системе ведутся справочники типов и характеристик инженерного оборудования, на их основе формируется инженерная структура объекта. Специалисты разных подразделений работают с этими данными одновременно. Информация об объекте сохраняется от стадии концепции до эксплуатации и передается напрямую в цифровую платформу управления зданием Albacore.BMS.

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«Когда для каждого изменения в рабочем процессе нужно ставить задачу разработчику, очередь из идей растет быстрее, чем меняется бизнес. MWS Tables помогает людям, которые отвечают за результат, самим собирать и развивать нужные им инструменты. В кейсе Albacore мне особенно нравится масштаб применения: от онбординга сотрудников до инженерного цифрового двойника здания», – сказал директор по продукту MWS Tables Филипп Герм.

«Нам была необходима платформа управления данными, обеспечивающая гибкость и доработки профильными специалистами в режиме реального времени без привлечения ИТ-разработки и наглядное представление данных как для пользователей, так и для смежных систем. Первые процессы мы собрали за три месяца и продолжаем добавлять новые по мере появления задач. Данные больше не распределены по разрозненным источникам, а хранятся, обрабатываются и синхронизируются на единой платформе», – отметил директор по продукту Albacore Дмитрий Карпов.

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