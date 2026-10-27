87% крупнейших компаний используют онлайн-сервисы для организации командировок

По данным J’son & Partners Consulting, более половины деловых поездок в крупных компаниях бронируется через специализированные онлайн-сервисы, а среди опрошенных представителей крупного и крупнейшего бизнеса Smartway стала наиболее распространенной системой для организации командировок с долей 16%.

Российские компании крупного и крупнейшего бизнеса все чаще используют специализированные цифровые платформы для организации командировок. По данным исследования J’son & Partners Consulting, такие сервисы применяют 87% опрошенных крупнейших компаний и 80% крупных. При этом через такие платформы бронируется более 50% командировок.

Наиболее востребованной основной системой организации командировок среди опрошенных компаний крупного и крупнейшего бизнеса стала Smartway: ее выбрали 16% респондентов. Далее следуют «Яндекс Командировки» с 14%, «Ozon Командировки» и OneTwoTrip для бизнеса – по 11%. Показатель отражает долю основного используемого сервиса в исследуемой выборке.

Как отмечают эксперты, по мере роста бизнеса организация командировок становится все более сложным операционным процессом. Компании сталкиваются с необходимостью контролировать расходы, согласовывать поездки и собирать данные из разных систем. В ответ на эти вызовы бизнес переходит к единым цифровым платформам, которые объединяют весь цикл организации командировок – от подачи заявки и согласования до оплаты, документооборота и анализа расходов. Для крупных компаний особенно важна интеграция таких решений с «1С», ERP и HR-системами, бухгалтерскими сервисами и платформами электронного документооборота.

«Мы видим устойчивый спрос на цифровые решения для организации командировок со стороны крупного бизнеса. В 2025 г. выручка Smartway выросла на 21,3% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,2 млрд руб. Для нас это показатель того, что компании продолжают пересматривать подходы к управлению деловыми поездками и все больше внимания уделяют автоматизации процессов, контролю расходов и удобству сотрудников. Мы ожидаем, что по мере развития цифровизации корпоративных процессов потребность в комплексных решениях для бизнес-тревела будет расти», – сказал Илья Вагнер, директор по развитию Smartway.

Значимость цифровизации подтверждают и данные об операционной нагрузке: среди компаний, организующих 100 и более командировок в месяц, 82% сталкиваются со сложностями при организации поездок. Для компаний с 11–100 командировками в месяц этот показатель составляет 68%.

При этом около трети опрошенных компаний допускают смену текущего поставщика или готовы рассмотреть переход к другому решению. Среди возможных причин — стремление сократить расходы на командировки, повысить удобство интерфейса, ускорить процессы управления поездками и улучшить качество поддержки. Конкуренция на рынке цифровых сервисов для бизнес-тревела все больше смещается от базового онлайн-бронирования к комплексному управлению поездками, корпоративными правилами и затратами.

Об исследовании

Основа исследования – опрос 800 российских компаний, регулярно организующих деловые поездки. Все компании в выборке ежемесячно бронируют не менее 10 командировок. Респондентами выступали сотрудники, непосредственно вовлеченные в организацию, бронирование, согласование и контроль расходов на бизнес-поездки.

В выборку вошли компании среднего, крупного и крупнейшего бизнеса из различных отраслей и федеральных округов России. Количественный опрос был дополнен серией глубинных интервью со специалистами, управляющими процессами бизнес-тревела, и кабинетным анализом отраслевых источников и публичных данных.

Исследование носит аналитический характер. Выводы отражают результаты сравнительной оценки в рамках заданной методологии, выборки и конкретного периода времени. Результаты актуальны на 7 октября 2026 г. Исследование и его результаты не являются оценкой деятельности ИТ-компаний и сервисных компаний в сфере бизнес-тревел в целом.