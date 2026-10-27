3-BS и GreenMDC заключили соглашение о технологическом партнерстве

Системный интегратор «3 Бизнес Системы» (3-BS) и производитель prefab-ЦОД GreenMDC объявляют о технологическом партнерстве. Компании объединят усилия для создания инфраструктуры ЦОД и будут развивать ИТ-продукты по четырем направлениям: обеспечение физической безопасности и цифрового контроля, разработка модулей единого мониторинга и эксплуатации, а также внедрение искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители GreenMDC.

3-BS и GreenMDC уже реализовали совместный проект крупнейшего в России модульного ЦОД полной заводской готовности (более 80 телекоммуникационных стоек и 800 кв. м. общей площади) с развертыванием ИТ-инфраструктуры внутри. Это позволило сформировать целостную картину потребностей в автоматизации процесса эксплуатации. Теперь компании займутся созданием решений в сфере инфраструктуры центров обработки данных и развитием ИТ-продуктов для ЦОД по четырем направлениям.

Так, программно-аппаратный комплекс «3S-КС» («Контроль Стоек») – продукт экосистемы 3S компании 3-BS – будет интегрирован в платформу мониторинга GreenDCIM, неотъемлемую часть всех дата-центров GreenMDC.

Комплекс обеспечивает максимальный уровень физической безопасности и полный цифровой контроль ресурсов на уровне каждой ИТ-стойки. В том числе контроль физического доступа к шкафам с журналированием событий вскрытия, мониторинг электропотребления как стоек и их энергобаланса, так и ЦОД в целом. Ведется контроль весовых параметров стоек, мониторинг микроклимата на уровне зала и отдельной стойки, аналитика и отчетность по энергопотреблению, тепловому и весовому балансу, загрузке стоек и событиям доступа. Основой ПАК «3S-КС» является контроллер, разработанный 3-BS и полностью произведенный в России. В состав комплекта также входят собственные аппаратные компоненты: термодатчики с магнитным креплением, электромагнитные замки, герконы, световые табло состояний и модули считывания энергопотребления.

Кроме того, партнеры разрабатывают систему единого мониторинга. Это модуль для GreenDCIM, который, помимо инженерных систем, позволяет контролировать сетевое и вычислительное оборудование в рамках одной платформы.

Также сотрудничество предусматривает создание специализированного цифрового модуля эксплуатации для управления и обслуживания инженерной, сетевой и ИТ-инфраструктуры дата-центра.

В GreenDCIM ведутся работы по интеграции ИИ-компонентов для предиктивной аналитики и формирования рекомендаций, включая прогнозирование мест размещения ИТ-оборудования по доступным ресурсам стоек (мощность, холод, свободные юниты, вес) и анализ режимов их работы.

Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC: «Наш партнер, компания 3-BS, обладает уникальной многолетней экспертизой в создании и эксплуатации как инженерного, так и вычислительного оборудования ЦОД. Мы, в свою очередь, эксперты в разработке, производстве и сервисе prefab-решений, включая системы мониторинга. Не так давно мы выпустили собственный продукт GreenDCIM на базе платформы Zabbix, который теперь внедряется в каждое наше изделие. Уверен, что совместно с 3-BS мы сможем вывести на рынок принципиально новое DCIM-решение. Оно будет не просто отображать состояние ЦОД и рассылать уведомления, а станет полноценным ИТ-ассистентом, способным давать точные рекомендации по управлению всей инфраструктурой».

Денис Беляев, заместитель генерального директора 3-BS: «Мы знаем, какие данные действительно нужны дежурной смене и в какой момент. Этот опыт заложен в экосистему 3S и комплекс «3S-КС». Партнерство с GreenMDC позволяет встроить наши продукты в дата-центр уже на этапе заводской сборки: заказчик получает объект, где контроль стоек, мониторинг инженерных и ИТ-систем и процессы эксплуатации работают из одной платформы с первого дня».