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Wi-Fi-трафик на вокзалах за три квартала 2026 г.: рост продолжается

Посетители железнодорожных вокзалов и станций скачали 5,4 тыс. ТБ через публичную сеть Wi-Fi за три квартала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. объем трафика увеличился более чем в 1,5 раза. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом».

За период с января по сентябрь 2026 г. суммарный объем входящего трафика на вокзальной инфраструктуре достиг 5407 ТБ, что на 54% больше, чем за три квартала 2025 г. (3500 ТБ). Количество сессий выросло еще значительнее – до 14,1 млн подключений, что на 66% превышает показатель 2025 г. (8,5 млн сессий). Таким образом, пассажиры стали не только чаще выходить в сеть, но и проводить в ней больше времени, потребляя более тяжелый контент.

Топ-5 вокзалов по объему скачанного трафика (январь-сентябрь 2026 г.): Краснодар-1 – 93,6 ТБ; Адлер (Сочи) – 71,2 ТБ; Ростов-на-Дону Главный – 67,9 ТБ; Брянск Орловский – 67,2 ТБ; Уфа – 66 ТБ.

Топ-5 вокзалов по количеству сессий (январь-сентябрь 2026 г.): Адлер (Сочи) – 283 тыс.; Краснодар-1 – 281 тыс.; Воронеж – 256 тыс.; Брянск Орловский – 247 тыс.; Орел – 225 тыс.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

По сравнению с тремя кварталами 2025 г. лидерство по трафику сместилось в сторону южных направлений: возглавили рейтинг Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Годом ранее первую строчку по объему занимал московский МЦД Восточный (56 ТБ), который в 2026 г. уступил позиции вокзалам с высоким пассажиропотоком на юге страны. При этом Брянск и Орел, лидировавшие по числу подключений в 2025 г., сохранили присутствие в топ-5, но уступили первенство Адлеру и Краснодару.

«Рост потребления трафика и числа сессий подтверждает востребованность беспроводного доступа в интернет как базового элемента современного путешествия. Wi-Fi на вокзалах давно перестал быть просто дополнительной опцией – пассажиры используют его для работы, планирования маршрута, развлечений в ожидании поезда. Мы регулярно модернизируем инфраструктуру, чтобы этот сервис соответствовал растущим запросам пользователей и уровню современных стандартов качества», – сказал Илья Васкецов, заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам АО «Компания ТрансТелеКом».

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