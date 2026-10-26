Ученые Сеченовского Университета объяснили искажения при лазерном анализе урана

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из МГУ, Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН и АО «Прорыв» установили, почему при интенсивном лазерном воздействии могут искажаться результаты анализа соединений урана по их свечению. Исследователи показали, что возбужденные комплексы уранила начинают взаимодействовать друг с другом, из-за чего люминесценция затухает быстрее. Этот эффект необходимо учитывать при точном контроле урана в растворах. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Для таких исследований используется лазерная спектроскопия с временным разрешением (TRLFS). Раствор облучают коротким лазерным импульсом, а затем измеряют спектр и время затухания характерного зеленого свечения соединений урана. Поскольку разные химические формы урана “светятся” по-разному и имеют разное время жизни возбужденного состояния, метод позволяет определить, в каком виде уран находится в растворе. Это важно, в частности, в процессах переработки ядерного топлива, обращения с радиоактивными отходами.

Однако при слишком интенсивном возбуждении измеряемое время затухания может перестать отражать только химические свойства вещества. Ученые предположили, что при высокой плотности возбужденных частиц они начинают сталкиваться друг с другом и дополнительно терять энергию.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи изучили серию растворов сульфатных комплексов уранила с разной концентрацией урана при одинаковых остальных условиях. Чем выше была концентрация, тем сильнее проявлялся дополнительный канал затухания. Полученная зависимость оказалась линейной — именно такую картину предсказывает модель столкновительного взаимодействия возбужденных частиц. Рассчитанный эффективный радиус взаимодействия составил 5,1 ± 0,5 ангстрема, то есть соответствовал молекулярным масштабам. Это же соотношение вынесено авторами в графическую схему работы.

«Время жизни люминесценции часто используют как своего рода “отпечаток” конкретной химической формы урана. Мы показали, что при мощном лазерном возбуждении этот показатель может изменяться даже без изменения состава раствора. Поэтому для корректного сравнения результатов важно контролировать не только химические условия, но и параметры лазера», — сказал заведующий лабораторией клинической биофотоники Института регенеративной медицины Сеченовского Университета, к.ф.-м.н. Глеб Будылин.

Похожий эффект ученые наблюдали и в растворе с фосфатными комплексами урана, что показывает: явление не ограничено одной конкретной химической системой. Авторы отмечают, что в перспективе обнаруженную зависимость можно попробовать использовать и как дополнительный источник информации о концентрации соединений урана, однако для этого потребуются отдельные исследования и калибровка метода.