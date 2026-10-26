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«ТрансТелеКом» и «Т8» протестировали DWDM-платформу «Ангара»

В октябре 2026 г. состоялись испытания DWDM-платформы «Т8» нового поколения «Ангара». Специалисты компаний «Т8» и «ТрансТелеКом» проверили совместную работу оборудования и системы централизованного управления NMS «Титан». По итогам тестирования подтверждена возможность использования оборудования «Ангара» на сети «ТрансТелеКома». Об этом CNews сообщили представители «Т8».

В ходе испытаний оценивалось взаимодействие ключевых элементов DWDM-системы: оптических мультиплексоров, усилителей и оборудования оптической коммутации FROADM.

Отдельное внимание уделено функционалу системы управления NMS «Титан», которая обеспечивает контроль состояния сетевых элементов, настройку оборудования и управление оптическими соединениями. Применение единой системы управления для всех линеек DWDM-оборудования Т8 позволяет телеком-операторам централизованно эксплуатировать транспортную инфраструктуру и изменять ее конфигурацию с учетом потребностей сети.

Проведенные испытания стали продолжением технологического сотрудничества Т8 и ТрансТелеКома. Ранее компании успешно протестировали передачу магистральных каналов 400G DP-QPSK на расстояние 1,4 тыс. км по действующей DWDM-сети оператора с применением технологии Alien Wavelength. В декабре 2025 г. была подтверждена возможность увеличения пропускной способности оптической инфраструктуры за счет включения высокоскоростных транспондеров линейки «Ангара» поверх существующей системы связи на сети оператора.

«Благодаря решениям «Т8» «ТрансТелеКом» сохраняет темпы модернизации сети с учетом импортозамещения и обеспечивает резервные маршруты для создания высоконадежных операторских, корпоративных и ведомственных сетей связи в России. Испытания платформы «Ангара» это подтвердили: оборудование может работать в реальных условиях нашей сети, а единая система управления NMS «Титан» позволяет гибко наращивать емкость действующих линий и строить новые направления. Для нас это основа для уверенного планирования и развития инфраструктуры на годы вперед и – вклад в укрепление цифрового суверенитета страны», – сказал Андрей Грачев, заместитель генерального директора - технический директор АО «Компания ТрансТелеКом».

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Новая модульная DWDM/OTN-система «Ангара» сохранила технологическую преемственность с линейкой предыдущего поколения, последовательно развивая концепцию универсального решения. Платформа «Ангара» обеспечивает качественно новый уровень интеграции, эффективно поддерживая как низкоскоростные интерфейсы для регионального уровня, так и высокопроизводительные магистральные каналы для сверхдальней связи.

«Сотрудничество с «ТрансТелеКомом» объединяет инженерные компетенции «Т8» и многолетний опыт одного из крупнейших магистральных операторов России. Масштаб инфраструктуры и глубокое понимание эксплуатационных задач ТТК помогают нам совершенствовать оборудование с учетом реальных потребностей отрасли. Совместные испытания подтверждают возможности российских разработок для решения сложных задач оптической связи. Такое партнерство способствует развитию отечественных технологий, подчеркивает взаимное доверие и готовность вместе формировать облик современных цифровых магистралей», – сказал Владимир Трещиков, генеральный директор «Т8».

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