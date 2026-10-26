«Сравни» объединил предложения 30 банков в одной заявке

Семь новых партнеров присоединились к сервису «Сравни» за последний год. Предпринимателю достаточно подать одну заявку, чтобы получить предварительные решения от нескольких кредиторов, сравнить доступные варианты и выбрать подходящие условия финансирования. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Вместо последовательных обращений в разные банки бизнес получает возможность рассмотреть сразу несколько предложений. При этом отказ одного банка не означает, что предпринимателю придется начинать поиск кредита заново: у других кредиторов могут быть иные требования к заемщику и условия финансирования. Чтобы подобрать кредит, предпринимателю достаточно указать ИНН или название компании. Сравни автоматически дополнит информацию о бизнесе из доступных источников, проведет предварительную оценку и подготовит единую анкету. После подписания УКЭП заявка и необходимые документы направляются в выбранные банки.

Весь процесс подачи заявки происходит онлайн, поэтому сервис доступен предпринимателям из разных регионов России, включая те, где выбор банковских отделений ограничен.

В III квартале 2026 г. число компаний, подавших заявки на бизнес-кредиты через «Сравни», увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Наибольшая доля обращений приходится на торговые компании — 37%. Далее следуют строительство (17%), производство (14%) и логистика (9%).

Алла Белова, директор по развитию малого и среднего бизнеса в «Сравни»: «У каждого банка свои требования к заемщикам и подходы к оценке бизнеса. Поэтому одна и та же компания может получить отказ в одном банке и одобрение в другом. Мы объединили предложения более 30 финансовых партнеров, чтобы предприниматели могли получить несколько предварительных решений по одной заявке. Первые ответы могут поступить уже через пять минут. Это экономит время и расширяет возможности для поиска финансирования на подходящих условиях. Мы продолжаем подключать новые банки и развивать прямые технологические интеграции, в том числе договариваемся об эксклюзивных предложениях для предпринимателей на «Сравни». Наша цель — дать бизнесу возможность выбирать, где и на каких условиях привлекать финансирование».