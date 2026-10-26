Разделы

Веб-сервисы
|

«Сравни» объединил предложения 30 банков в одной заявке

Семь новых партнеров присоединились к сервису «Сравни» за последний год. Предпринимателю достаточно подать одну заявку, чтобы получить предварительные решения от нескольких кредиторов, сравнить доступные варианты и выбрать подходящие условия финансирования. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Вместо последовательных обращений в разные банки бизнес получает возможность рассмотреть сразу несколько предложений. При этом отказ одного банка не означает, что предпринимателю придется начинать поиск кредита заново: у других кредиторов могут быть иные требования к заемщику и условия финансирования. Чтобы подобрать кредит, предпринимателю достаточно указать ИНН или название компании. Сравни автоматически дополнит информацию о бизнесе из доступных источников, проведет предварительную оценку и подготовит единую анкету. После подписания УКЭП заявка и необходимые документы направляются в выбранные банки.

Весь процесс подачи заявки происходит онлайн, поэтому сервис доступен предпринимателям из разных регионов России, включая те, где выбор банковских отделений ограничен.

В III квартале 2026 г. число компаний, подавших заявки на бизнес-кредиты через «Сравни», увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Наибольшая доля обращений приходится на торговые компании — 37%. Далее следуют строительство (17%), производство (14%) и логистика (9%).

Алла Белова, директор по развитию малого и среднего бизнеса в «Сравни»: «У каждого банка свои требования к заемщикам и подходы к оценке бизнеса. Поэтому одна и та же компания может получить отказ в одном банке и одобрение в другом. Мы объединили предложения более 30 финансовых партнеров, чтобы предприниматели могли получить несколько предварительных решений по одной заявке. Первые ответы могут поступить уже через пять минут. Это экономит время и расширяет возможности для поиска финансирования на подходящих условиях. Мы продолжаем подключать новые банки и развивать прямые технологические интеграции, в том числе договариваемся об эксклюзивных предложениях для предпринимателей на «Сравни». Наша цель — дать бизнесу возможность выбирать, где и на каких условиях привлекать финансирование».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

В России выпущено Android-приложение для «госVPN», отслеживания БПЛА и поиска бензина. Оно ворует банковские данные и переписку

PostgreSQL без компромиссов: как получить горизонтальное масштабирование, более 5000 соединений и полноценный HTAP

Банкиры требуют предустанавливать на смартфоны российские сертификаты безопасности вместе с банковскими приложениями

Машина баз данных Tantor XData Gen3 стала ближе к технологиям Oracle Exadata для требовательных бизнес-систем

БПЛА ударили по кошелькам россиян. Под угрозой срыва масштабные распродажи на Wildberries и Ozon – товар сгорел, выбор ограничен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще