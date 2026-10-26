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Сотни лет общего стажа на одну семью: «Рувики» запустила энциклопедию трудовых династий России

Интернет-энциклопедия «Рувики» открыла спецпроект «Трудовые династии», который впервые собирает подлинные истории семей, поколениями сохраняющих верность одной профессии. На старте проекта цифровая база знаний объединила материалы о более чем 300 династиях из 30 регионов страны — от учителей и врачей до металлургов, энергетиков и хлеборобов. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

Проект задуман как интерактивная карта профессиональной преемственности России. Для каждого региона-участника на платформе создан отдельный цифровой раздел. В нем в строгом, но увлекательном академическом формате рассказывается о семьях, чей совокупный трудовой стаж в рамках одной специальности нередко исчисляется веками.

В фокусе проекта — люди, а не просто статистика. За сухими энциклопедическими фактами стоят живые истории о том, как любовь к делу передается от дедов к внукам. Материалы охватывают ключевые отрасли экономики и социальной сферы: индустриальные гиганты: истории машиностроителей, металлургов и энергетиков, силами которых строились крупнейшие предприятия и города; социальный капитал: династии педагогов, врачей и работников культуры, формирующие интеллектуальный код регионов; опора страны: семьи, десятилетиями работающие в сельском хозяйстве, лесной отрасли и энергетическом комплексе.

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«За каждой статьей в "Трудовых династиях" стоит не просто перечень дат и наград, а реальный опыт поколений, который ковал историю регионов и всей страны. Мы создаем общедоступную базу знаний, чтобы эти уникальные семейные архивы и традиции не были забыты, а стали ориентиром для молодых профессионалов», — сказал генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

Проект «Трудовые династии» открыт для читателей и продолжает масштабироваться, пополняясь новыми именами и регионами. Ознакомиться с историями семей, меняющих облик российской промышленности, науки и культуры, можно в разделе специальные проекты на главной странице «Рувики».

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