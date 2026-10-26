«Солар»: главными жертвами утечек в 2026 году стали транспорт, доставка и туризм

В январе-сентябре 2026 г. главными жертвами утечек данных в России стали предприятия из сфер транспорта и доставки, а также туризма – суммарно на них пришлось почти 80% от общего объема утекших данных. При этом общее количество утечек уменьшилось на 42%, а их объем – на 19%. Число фишинговых ресурсов, напротив, выросло на 25%, что может быть связано с применением злоумышленниками ИИ для ускорения регистрации доменов и наполнения сайтов вредоносным контентом. Таковы данные аналитики центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» за 9 месяцев 2026 г.

За январь-сентябрь 2026 г. Solar AURA зафиксировала 333 инцидента, связанных с утечками данных, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (573). Объем опубликованных данных сократился на 19% – с 2,61 млрд до 2,11 млрд строк. При этом пять крупнейших утечек сформировали 83% общего объема, а самая крупная из них – 50%.

Сильнее всего изменилась отраслевая структура утечек по объему опубликованных данных. Если за девять месяцев 2025 г. на госсектор приходилось 84% всех строк (2,19 млрд), то в 2026 – только менее одного процента (14,7 млн строк). Лидерами стали транспорт и доставка: их доля выросла с 5,7 до 53% (1,12 млрд строк), а также туризм, доля которого увеличилась с нуля до 25% (523,6 млн строк). То есть суммарно на эти отрасли пришлось почти 80% от общего объема утечек за отчетный период. В финансовом секторе показатель вырос с 0,2 до 8% (170,2 млн строк).

«Такая перестановка не говорит о том, что большинство злоумышленников принялись атаковать отрасли, которые выбились в топ. Прежде всего рокировка отраслей в условном чарте связана с несколькими крупными инцидентами, которые сильно повлияли на статистику», – отметил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

За девять месяцев 2026 г. количество выявленных уникальных фишинговых ресурсов выросло на 25% год к году. В Solar AURA считают, что использование ИИ позволяет злоумышленникам быстрее и в больших объемах создавать фишинговые домены, массово генерировать поддомены и наполнять сайты контентом. При этом медианное время блокировки вредоносного ресурса сократилось с 11,5 часа в 2025 г. до 3,5 часа в 2026, то есть на 70%.

Изменилось и распределение фишинговых ресурсов по доменным зонам. Доля .com год к году выросла с 7% до 51,5% – на 44 п.п., а .ru снизилась с 19,5 до 13%. Также увеличились доли зон .cfd (с 1% до 6%), .online (с 2% до 6%) и .site (с 0,6 до 3,6%). В Solar AURA связывают эти изменения в том числе с автоматизацией регистрации доменов с помощью ИИ: злоумышленники могут создавать множество поддоменов на одной основе, а дешевые доменные зоны позволяют масштабировать фишинговую инфраструктуру. Снижение доли .ru эксперты также связывают с ужесточением требований к идентификации хостинг-провайдеров в России.

Еще один признак автоматизации – распространение доменов с серийными псевдослучайными префиксами. Доля таких регистраций выросла с 25 до 45% за год. Примеры подобных адресов: ceyo9jos-[название реального бренда].denverpavingcompany.com и d8nnuitj-[название реального бренда].derverpavingcompany.com. Повторяющиеся случайно выглядящие комбинации в доменных именах могут указывать на массовое автоматизированное создание ресурсов, в том числе с использованием ИИ.

«Мошенничество – это тоже индустрия, которая стремится к оптимизации расходов и увеличению прибыли. Поэтому мошенничество стремится свести эти переменные за счет внедрения в свои процессы ИИ – сейчас уже почти не осталось фишинговых сайтов, контент которых создавался бы злоумышленниками вручную. Регистрация доменов тоже быстро движется в направлении полной автоматизации, что и показывает наша аналитика», – сказал Александр Вураско.