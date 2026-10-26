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«Сбер» запускает «Селлви Бизнес» — набор решений для продавцов маркетплейсов

«Сбер» запускает «Селлви Бизнес» — набор решений для продавцов маркетплейсов. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Онлайн-торговля — быстрорастущая и динамичная часть российской экономики, требующая новых технологических решений и новых активных каналов продаж. В условиях высокой конкуренции селлерам критически важно не просто присутствовать на маркетплейсах, но и самостоятельно управлять своим делом.

Банк объединил все инструменты для успешного ведения онлайн-торговли в одном месте с учётом потребностей селлеров. Предприниматели получат доступ к инструментам роста и продвижения — создание интернет-магазина с оплатой и доставкой, бизнес-счёт с переводами на личные карты без комиссий и лимитов и пр. В набор также вошли сервисы, которые помогают сделать бизнес прозрачным и снизить количество запросов по 115-ФЗ, API для интеграции с маркетплейсами.

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Ключевое отличие «Селлви Бизнес» — это выделенная линия экспертной поддержки. Селлер получит не просто набор сервисов, а персональное сопровождение в развитии. Главная идея бренда отражена в слогане «Онлайн-торговля по вашим правилам».

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Когда строишь собственный бизнес, важно чувствовать надежное плечо рядом. Мы создали "Селлви Бизнес" как ответ на реальные запросы селлеров, стремясь стать для них не просто сервисом, а полноценным партнером. Опираясь на опыт ведущих предпринимателей, мы разработали решение, которое позволяет масштабировать онлайн-торговлю без лишних сложностей. В сегодняшнее непростое время мы видим, как быстро адаптируется рынок, и наша задача — дать предпринимателям точку опоры и доступ к передовым технологиям "Сбера", чтобы они могли уверенно развивать свой бизнес и выводить продажи на новый уровень».

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