RuDesktop и SimpleOne интегрированы с помощью коннектора NAS Technologies

Российский разработчик решений для удаленного доступа и централизованного управления устройствами RuDesktop сообщил о появлении готовой интеграции с платформой SimpleOne. Коннектор разработан компанией NAS Technologies и опубликован на маркетплейсе SimpleOne.

Интеграция позволяет автоматически передавать собранные RuDesktop сведения об устройствах, программном обеспечении и связях между объектами в базу управления конфигурациями — CMDB SimpleOne. Эти данные могут использоваться в процессах управления инцидентами, проблемами, изменениями и ИТ-активами.

Благодаря интеграции специалисты технической поддержки получают актуальную информацию о рабочем месте непосредственно в среде управления ИТ-услугами. Это помогает быстрее проводить диагностику, находить связанные с устройством обращения и изменения, а также переходить к устранению неисправности.

«Современной ИТ-службе недостаточно просто видеть устройство или иметь возможность удаленно к нему подключиться. Специалисту необходим контекст: конфигурация рабочего места, установленное программное обеспечение, история обращений и влияние устройства на другие элементы инфраструктуры. Интеграция RuDesktop с SimpleOne объединяет технические данные и сервисные процессы, помогая быстрее реагировать на инциденты и эффективнее управлять корпоративным парком устройств», — отметил Руслан Молин, генеральный директор RuDesktop.

Обновление информации в CMDB может выполняться автоматически по расписанию, вручную для выбранных объектов или по запросу из карточки конфигурационной единицы. Коннектор поддерживает передачу данных по различным классам объектов, включая программное обеспечение и связи между элементами инфраструктуры.

Решение позволяет настраивать правила определения классов CMDB, сопоставления атрибутов и идентификации существующих объектов. Если RuDesktop обнаружит новую конфигурационную единицу, интеграция позволит либо создать для нее новую запись в SimpleOne, либо сопоставить полученные данные с уже существующим объектом в CMDB.

Коннектор также поддерживает: фильтрацию и проверку поступающих данных; нормализацию сведений о программном обеспечении; ручной и автоматический запуск обновлений; тестовый режим без внесения изменений в CMDB; детальное журналирование операций; встроенную отчетность о созданных, обновленных и сопоставленных объектах; создание инцидентов и изменений при выявлении расхождений между фактическим и авторизованным состоянием инфраструктуры.

Архитектура решения предусматривает развитие прикладных сценариев взаимодействия двух систем. Среди них — возможность перехода к удаленному рабочему столу из карточки конфигурационной единицы и запуск заданий на конечных устройствах через интерфейс SimpleOne.

Коннектор разработан специалистами NAS Technologies. Основная логика обработки информации, обновления CMDB и сопоставления объектов сосредоточена в универсальном ядре, а взаимодействие с RuDesktop реализовано в отдельном интеграционном модуле. Такой подход упрощает настройку решения под структуру инфраструктуры и правила учета конкретного заказчика.

«При разработке коннектора мы объединили возможности RuDesktop по сбору данных и управлению устройствами с инструментами SimpleOne для автоматизации сервисных процессов. Особое внимание уделили качеству данных: их сопоставлению, фильтрации, обработке дублирующихся объектов и контролю обновлений. В результате заказчик получает не просто обмен информацией между системами, а готовый механизм поддержания CMDB в актуальном состоянии», — сказал Никита Фомичев, управляющий партнер NAS Technologies.

Решение рассчитано на работу с крупными инфраструктурами и протестировано на объемах в несколько сотен тысяч конфигурационных единиц. Ориентировочный срок внедрения составляет от одной до двух недель с момента предоставления необходимых доступов до начала опытно-промышленной эксплуатации.

Готовая интеграция RuDesktop и SimpleOne сокращает объем ручного ввода данных, повышает актуальность CMDB и формирует единый информационный контур для управления устройствами и ИТ-услугами. Решение ориентировано в том числе на крупные и территориально распределенные организации с разнородным парком рабочих мест.

Коннектор доступен на маркетплейсе SimpleOne. Его внедрение и техническую поддержку обеспечивает NAS Technologies.