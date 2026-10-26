Proway и WowNet заключили партнерское соглашение

Компания Proway, российский проектный дистрибьютор ИТ-продуктов, ИБ-решений и AutoID-технологий, и российский производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения WowNet заключили партнерское соглашение. Сотрудничество компаний позволит Proway расширить ассортимент сетевого оборудования в портфеле, а WowNet сможет предложить свои решения партнерскому каналу дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители Proway.

WowNet фокусируется на разработке оборудования и программных решений для построения корпоративной сетевой инфраструктуры. В продуктовой линейке компании: точки доступа Wi-Fi для помещений и открытых пространств, коммутаторы, операционные системы «Архар ОС» и LK-OS для работы с точками доступа и коммутаторами. Также среди флагманских разработок бренда – контроллер Wi-Fi «Харза», предназначенный для централизованного управления беспроводной сетью.

Программные решения вендора входят в Единый реестр российского ПО. Оборудование и ПО WowNet оптимизированы для применения при построении и модернизации сетевой инфраструктуры промышленных предприятий и производственных холдингов, гостиничного бизнеса, ретейла и других отраслей.

«Построение отказоустойчивой сети – одна из ключевых задач при создании цифровой инфраструктуры компании. Мы рады дополнить портфель Proway решениями WowNet. Точки доступа, коммутаторы и программные решения вендора расширят выбор продуктов для наших партнеров, а техническая экспертиза и поддержка Proway помогут в реализации совместных проектов», – сказал директор по развитию бизнеса департамента «Российские производители» Proway Никита Большаков.

«Мы гордимся тем, что создаем собственное сетевое оборудование и программное обеспечение, на которых компании могут строить и развивать свою инфраструктуру. Для нас качество продукта проявляется в повседневной работе: насколько стабильно работает сеть, удобно ли ею управлять и расширять её по мере роста бизнеса. Мы видим, что сотрудничество с Proway позволит сделать решения WowNet доступнее для партнеров и их заказчиков, а также успешно реализовывать новые совместные проекты», – сказал CEO компании WowNet, Никита Иванов.