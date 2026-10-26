Подбирать тендеры для сделок стало проще: в «Контур.Закупках» появились ИИ-возможности

Разработчики внедрили искусственный интеллект в сервис для поиска, аналитики и работы с тендерами. Теперь «Умный поиск», ИИ-ассистент и ИИ-отчет по закупке помогают поставщикам быстрее находить подходящие тендеры, анализировать их условия и риски, принимать решение об участии. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Искусственный интеллект в «Контур.Закупках» кратно ускоряет ключевые задачи поставщика: подбор тендеров и их оценку перед подготовкой заявки.

Для подбора тендеров в сервисе появился «Умный поиск». ИИ определяет организацию по ИНН, собирает контекст о ее деятельности и формирует релевантные поисковые запросы: подбирает ключевые слова, отрасль, регионы поставки, тип торгов и другие параметры. При генерации запроса сервис учитывает имеющийся у поставщика тендерный опыт: сильнее всего — победы, затем — проигрыши. На точность запроса влияют не только фактические участия в торгах, но и сохраненные в сервисе тендеры — например, с отметкой «Интересно». Чем больше участий и сохраненных тендеров, тем качественнее поисковый запрос.

Для базового анализа тендера в сервисе заработал ИИ-ассистент. Он сканирует все документы закупки и находит ответы на интересующие поставщика вопросы. У цифрового помощника можно спросить, что закупает заказчик и в каком объеме, какие требования установлены в закупке, какие документы понадобятся для тендера, предусмотрены ли пени и штрафы в контракте — и многое другое. ИИ-ассистент ищет ответы строго в документации тендера, что минимизирует риск «галлюцинаций».

Для более детального анализа в сервисе появился ИИ-отчет по закупке. «Контур.Закупки» собирают воедино документы тендера, сопоставляют факты и формируют структурированный вывод для решения об участии. Отчет описывает объекты закупки, условия участия, требования к поставщику или подрядчику, товару или услуге. А еще подтягивает результаты похожих тендеров заказчика, подсвечивает ключевые риски, дает рекомендации по участию и подсказывает, что важно выяснить у заказчика до подачи заявки.

ИИ-возможности «Контур.Закупок» созданы с учетом специфики тендеров. Пользователю не нужно разбираться в тонкостях работы с нейросетями: разработчики уже продумали запросы к ИИ, работу с документами и защиту персональных данных. Ответы ИИ опираются на документацию закупки и сопровождаются ссылками на источники. Все это помогает сосредоточиться на главном — оценке тендера и принятии решения об участии.

Вадим Шакуро, руководитель сервиса «Контур.Закупки»: «Бизнес наших клиентов требует быстрых и точных решений. На современном рынке торгов успех поставщика напрямую зависит от скорости отбора релевантных закупок и качества анализа документации. Внедрением ИИ-инструментов мы помогаем клиентам кратно ускорить формирование тендерной воронки и, как следствие, расти в выручке. Наш следующий шаг — задействовать искусственный интеллект не только на этапе поиска, но и при самом участии в торгах. В ближайших релизах Контур.Закупки возьмут на себя рутину по автоматической подготовке и проверке заявок для ЭТП».

«Контур.Закупки» — сервис для поиска, аналитики и работы с тендерами. Позволяет подобрать тендеры со всех востребованных торговых площадок, оценить конкуренцию в торгах и спланировать участие в закупках. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».