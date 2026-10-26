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«Первый Бит» автоматизировал кадровые функции Forbo Eurocol Rus в «1С:ЗУП КОРП» с интеграциями для расчета себестоимости

ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») завершил проект по автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в производственной компании «Форбо Еврокол РУС». Основой решения стала система «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В рамках проекта расчет заработной платы был интегрирован с производственным контуром предприятия. Это позволило обеспечить корректное распределение затрат на персонал и повысить точность формирования себестоимости продукции.

Проект реализовали с декабря 2024 г. по март 2025 г. По его итогам трудозатраты сотрудников подразделений сократились на 30%. Подготовка управленческой отчетности ускорилась на 30%, а регламентированной – на 20%. Переход на новую систему прошел без остановки ключевых бизнес-процессов предприятия.

«Форбо Еврокол РУС» работает в Старом Осколе и входит в швейцарскую группу компаний Forbo. Предприятие выпускает строительную химию: сухие смеси, грунтовки, клеи, материалы для укладки паркета и кладочные растворы. Для производства этой отрасли особенно важны точный учет затрат и прозрачность себестоимости.

С 2014 г. кадровый учет и расчет заработной платы в компании велись в системе «1С:Управление производственным предприятием». Со второго квартала 2024 года решение перестало поддерживаться вендором. Компания больше не получала обновления, учитывающие изменения трудового законодательства, а развитие системы было прекращено.

Поддержка и доработка устаревшего решения занимали все больше ресурсов. При этом необходимость ручных корректировок повышала риск ошибок в расчетах и создавала дополнительные операционные риски.

Компании требовалась современная система кадрового учета и расчета заработной платы, соответствующая актуальным требованиям законодательства и позволяющая оперативно устанавливать обновления при изменении трудовых норм.

«Внедрение “1С:ЗУП КОРП” реализовали не как изолированную автоматизацию HR-функции, а как часть единого производственного контура с сохранением и развитием логики расчета себестоимости, что значительно повысило его сложность и значимость для бизнеса», – сказала руководитель проекта компании «Первый Бит» (офис «Спортивная») Инна Бублик.

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Проект потребовал синхронизации расчетов заработной платы с производственными показателями и глубокой интеграции с «1С:УПП», которая сохранила роль центра производственных процессов и формирования себестоимости продукции.

Также специалисты разработали двустороннюю интеграцию с центральной международной HRM-системой. Данные о выпуске продукции, номенклатурных группах и результатах сотрудников поступают в расчетный контур, а обратно уходят распределенные затраты на оплату труда, данные для себестоимости и документы по удержаниям. Затраты распределяются пропорционально выпуску и детализируются до сотрудника и номенклатурной группы, что обеспечивает точный расчет себестоимости, управленческую аналитику без искажений и прозрачность затрат на персонал.

Для обеспечения непрерывности учета критически необходимые данные перенесли в новую систему в сжатые сроки, с возможностью немедленного начала расчетов. Параллельный расчет заработной платы с участием ключевых пользователей позволил сопоставить расчеты и устранить расхождения между системами, избежав риска ошибок.

В системе появились автоматическая проверка смен по табелю и промежуточное отражение зарплаты в бухучете до закрытия периода для проверки данных. Кадровые документы формируются автоматически. Настроен учет согласий на обработку персональных данных: типы, сроки, статусы, причины отзыва, скан-копии и отчетность. Отдельно поддержаны обособленные подразделения и исполнительные листы.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Специалисты "Первого Бита" досконально разобрались в наших бизнес-процессах, чтобы сохранить корректность учета, несмотря на вынос кадровой функции в отдельную систему. В “1С:ЗУП КОРП” теперь проходит полный цикл кадрового учета, расчет начислений и удержаний и формирование кадровых документов в соответствии с актуальным законодательством, а благодаря интеграциям данные о затратах на персонал используются и в других учетных контурах», – сказал генеральный директор компании «Форбо Еврокол РУС» Борис Боденко.

В результате проекта ИТ-интегратора «Первый Бит», в российском отделении Forbo Eurocol запущена масштабируемая система расчета зарплаты и кадрового учета на базе «1С:ЗУП КОРП». Она соответствует требованиям законодательства, сохраняет управленческую аналитику и повышает прозрачность себестоимости.

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