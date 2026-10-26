От сетевых папок к единой среде: Murad Buildings перестраивает работу с проектной документацией

Девелопер Murad Buildings внедряет Signal Docs для централизованной работы с проектной документацией. Переход на СОД должен объединить все процессы в одном пространстве, упростить контроль версий и сделать взаимодействие с проектировщиками и подрядчиками более прозрачным. Об этом CNews сообщили представители Signal.

Murad Buildings работает на рынке Узбекистан и реализует жилые проекты бизнес- и премиум-класса. В последние годы компания постепенно формализует подходы к работе с цифровыми данными и проектной документацией, используя BIM-инструменты и среду общих данных. Сам рынок Узбекистана мы пока оцениваем как находящийся на сравнительно ранней стадии цифровизации строительства, хотя за последние два-три года вырос интерес к СОД, цифровому строительному контролю и электронному документообороту.

Что было

До внедрения Signal Docs специализированную среду общих данных в Murad Buildings не использовали. Проектная документация хранилась в сетевых папках, а процессы ее согласования были организованы в Bitrix24 и Excel таблицах. По мере роста числа проектов и участников, такая схема создавала сложности: документы находились в разных местах, возникала путаница с версиями, согласования могли затягиваться, а передачу документации внешним подрядчикам было сложно контролировать.

В результате, перед компанией встал вопрос не просто о внедрении еще одного цифрового инструмента, а о создании единого пространства для работы с проектной документацией.

Что требовалось

Одной из главных задач стало управление актуальностью данных. Команде требовалась единая среда, в которой участники проекта работают с текущими версиями документов, а история изменений и замечаний не распределена между папками, таблицами и другими каналами.

Второй задачей было перенести в это же пространство процессы рассмотрения и согласования документации. ГИП формирует комплект, назначенные специалисты получают его на рассмотрение и оставляют замечания непосредственно к документации. При этом сохраняется история работы с каждым замечанием.

Отдельное требование касалось взаимодействия с внешними участниками. Murad Buildings необходимо было передавать подрядчикам и проектировщикам актуальные документы из единого источника, а не отправлять копии файлов архивами и через личные сообщения.

Почему выбрали Signal

Перед внедрением Murad Buildings провела сравнительный анализ нескольких представленных на рынке систем. Решение принималось по совокупности параметров.

Среди важных факторов мы выделили возможность развернуть Signa на собственных серверах, понятную модель оплаты и функциональность платформы, включая возможности аналитического модуля Dashboard.

Дополнительным фактором стала возможность выстраивать в одной среде работу с внешними участниками проекта.

Как проходило внедрение

Настройка системы заняла около месяца. Обучение проводилось поэтапно, в течение, примерно, полутора месяца для небольших групп, от трех до десяти человек. Средняя продолжительность одного занятия составляла 1-1,5 часа.

При возникновении технических вопросов команда обращалась к поддержке разработчика. По нашей оценке, большинство обращений обрабатывается в течение нескольких часов.

Сейчас Signal в той или иной степени используется на всех проектах Murad Buildings. Существующие проекты перенесены преимущественно как архивные, при этом часть функций применяется и для текущей работы. Новые проекты уже заводятся непосредственно в систему. Два из них полноценно ведутся в Signal, такой же подход предполагается использовать и для будущих проектов.

Как Signal используется сейчас

Murad Buildings использует Signal прежде всего, как централизованную среду для рассмотрения документации, сбора и выдачи замечаний. На отдельных проектах к системе уже подключаются исполнители, однако полноценная совместная отработка замечаний с внешними участниками еще находится на этапе становления.

Несмотря на то, что было проведено обучение, участникам процесса нужно время для адаптации к новым условиям.

Еще один востребованный сценарий связан с публикацией документов для внешних контрагентов. Вместо передачи архивов или файлов через разные каналы участник проекта получает ссылку на единый источник. Документацию можно открыть непосредственно в системе, при этом, компания может отдельно определить, разрешено ли внешнему пользователю скачивать файл или только просматривать его.

Что дальше

У команды Signal уже сформировался список функций, которые мы хотели бы развивать дальше. В первую очередь, это единый центр уведомлений внутри Signal, где пользователь сможет видеть назначенные ему согласования и замечания по всем проектам.

Еще одно направление связано с большей гибкостью маршрутов согласования. Компания Murad Buildings предлагает предусмотреть возможность пропускать согласующих при запуске конкретного маршрута, а также создавать подпроцессы внутри отдельного этапа. Например, если ответственному для принятия решения требуется мнение нескольких коллег, он сможет добавить их в параллельный или последовательный мини-маршрут согласования, а затем принять итоговое решение.

И последнее крупное предложение — это внедрение в Signal поддержки системы E-IMZO, что обеспечит более прозрачный обмен данными между участниками проекта.

Для Murad Buildings переход на СОД становится частью более широкой цифровой трансформации. Дальнейшее развитие отрасли должно идти не только через внедрение отдельных программ, но и через формирование единых требований к структуре, хранению и обмену цифровой информацией между заказчиками, проектировщиками, подрядчиками и другими участниками строительства.