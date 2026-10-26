ОЭЗ «Технополис Москва» укрепит сотрудничество в транспортной сфере с российскими регионами

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширяет сотрудничество с регионами России. Подписаны соглашения с восемью субъектами о партнерстве в сфере электромобильности и транспортных технологий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет более 60 предприятий. Половина из них работает на площадках ОЭЗ. Здесь выпускают электроприводы, микроэлектронику, литий-ионные батареи, детали кузова и салона, лазерное оборудование и многое другое. Новые соглашения с регионами помогут развивать технологии и налаживать производственные цепочки в этой сфере», — отметил Максим Ликсутов.

К проекту присоединились Липецкая, Ростовская, Рязанская, Самарская и Ульяновская области, а также республики Чувашия, Башкортостан и Удмуртия.

Соглашения помогут развивать промышленность и укреплять технологический суверенитет страны. Они позволят создавать новые высокотехнологичные изделия и комплектующие, замещать импорт и повышать качество производства.

Регионы и ОЭЗ «Технополис Москва» будут вместе поддерживать производственные и научные проекты для транспортной отрасли. Кроме того, соглашения предусматривают привлечение инвестиций и оценку технологий, которые могут пригодиться при создании новой промышленной продукции.