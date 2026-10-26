Новый функционал Jet Detective: обмен данными с ГИС «Антифрод», расчет ИПО 2.0 и контроль операций с цифровым рублем

«Инфосистемы Джет» реализовала на платформе противодействия мошенничеству и финансового мониторинга Jet Detective обмен данными с ГИС «Антифрод», расчет ИПО 2.0 и контроль операций с цифровым рублем. Новые функции отвечают требованиям регулятора, которые вступили в силу в 2026 году. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Обновление платформы связано со вторым пакетом мер по противодействию мошенничеству — Федеральным законом от 26.06.2026 № 210-ФЗ («Антифрод 2.0»), запуском массового использования цифрового рубля и развитием риск-индикаторов Системы быстрых платежей (СБП). Jet Detective обеспечил взаимодействия с ГИС «Антифрод», созданной для обмена сведениями о телефонном и интернет-мошенничестве между банками, операторами связи, государственными органами и другими участниками. Правовую основу системы составляет Федеральный закон от 26.06.2026 № 210-ФЗ.

Еще одна новая реализованная функция касается оценки формирования риска платежей через СБП. Стандарт ИПО 2.0 предусматривает расчет индикаторов подозрительных операций с использованием различных данных и признаков. Jet Detective поддерживает расчет индикаторов для исходящих платежей физических и юридических лиц, входящих платежей физических лиц, а также ИПО агента торгово-сервисного предприятия, например, терминала. Обработка платежей выполняется с высокой скоростью, в соответствии с требованиями НСПК.

Отдельное направление — операции с цифровым рублем. Для их контроля Jet Detective обеспечил онлайн-мониторинг транзакций, выявление операции без добровольного согласия клиентов, проверку операций и клиентов по обязательным спискам и фиксацию подозрительных операций ПОД/ФТ. Функциональность учитывает требования федеральных законов № 161-ФЗ и № 115-ФЗ, Положения Банка России № 820-П и стандартов платформы цифрового рубля.

«Возможности Jet Detective по проведению настроек через интерфейс позволили нам уложиться в сжатые сроки реализации требований. Есть основания полагать, что регулятор продолжит распространять новые подходы к контролю операций и на другие платежные каналы, и мы готовы так же быстро реагировать на новые требования для обеспечения защиты клиентов и банков. Единый подход к сбору и обмену признаками мошенничества между участниками рынка повышает эффективность защиты клиентов. Важно развивать его и распространять на разные типы платежей — по банковским картам, цифровым рублем и платежными поручениями», — сказала Екатерина Абросимова, руководитель отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет».