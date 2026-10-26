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МТС расширила сеть на отечественном оборудовании в Куйбышевском районе Калужской области

МТС запустила мобильную сеть в деревне Милеево в Куйбышевском районе Калужской области. Благодаря проведенным работам у жителей населенного пункта впервые появился доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили и запустили в эфир отечественное телеком-оборудование «Иртея», которое обеспечило покрытие сотовой связи на всей территории деревни. Теперь местные жители могут звонить, пользоваться мессенджерами и другими интернет-сервисами наравне с жителями мегаполисов.

«Мы понимаем, как важно быть всегда на связи, поэтому активно строим наши базовые станции не только в больших городах, но и в деревнях. Теперь жители Милеево могут общаться по телефону с родными и знакомыми, при необходимости — вызвать экстренные службы. А с помощью мобильного интернета будут в курсе последних новостей, проведут вечер за просмотром кино и сериала и даже смогут учиться или работать онлайн», — сказала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

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