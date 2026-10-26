«МТС Линк» запустил ИИ-агента для планирования встреч

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, добавила в ИИ-ассистента функцию автоматического планирования встреч. Теперь он может подобрать время, когда все участники свободны, предложить подходящие слоты и создать встречу в календаре. Для этого достаточно описать задачу в чате с ИИ-ассистентом. Новая функция позволяет быстрее договориться о времени встречи, не перебирая вручную свободные слоты в календарях. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Поставить задачу ИИ-ассистенту можно в чате с ним в любой удобной форме. Ассистент уточнит, кого нужно пригласить, на какие дни и часы искать свободные слоты, сколько времени заложить на встречу и как обозначить тему. Например, пользователь может выбрать вторник и временной интервал с 14:00 до 18:00 для часового звонка с двумя коллегами под названием «Подведение итогов квартала».

Далее ИИ-ассистент предложит свободные слоты и покажет сводку с параметрами встречи. Пользователь сможет проверить детали, при необходимости внести изменения и подтвердить создание встречи. После этого она появится в календаре, а коллеги получат приглашение.

«ИИ-агенты — следующий шаг в развитии интеллектуальных ассистентов. Если раньше ИИ в основном помогал искать, анализировать и структурировать информацию, то теперь он научился выполнять рутинные действия. Агенты уже стали частью рабочих процессов в «МТС Линк»: в июле мы запустили маркетплейс агентов, куда компании могут добавлять собственных ботов, обученных под конкретные процессы. А функцию планирования встреч мы добавили прямо в ИИ-ассистента для удобства всех наших пользователей. Мы продолжим расширять его возможности, чтобы в перспективе каждый наш клиент имел в распоряжении личного ИИ-секретаря», — сказал руководитель ИИ-направления «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

«МТС Линк» развивает ИИ-функции на платформе с 2024 г. Среди доступных возможностей — расшифровка и подведение итогов совещаний, субтитры и синхронный перевод, а также ИИ-ассистент для работы с информацией из встреч и переписок в чатах. По данным платформы, летом 2026 г. использование ИИ-функций для повышения эффективности выросло на 112,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

ИИ-ассистент работает с «Календарем» от «МТС Линк», который разработчик представил в 2026 г. наряду с почтовым клиентом, онлайн-редактором и диском для хранения документов. Сервисы дополнили единое приложение и создали основу для расширения контекста ИИ-ассистента. Благодаря этому в будущем он сможет брать на себя еще больше рабочих сценариев.