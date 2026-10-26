МФТИ и «Антиплагиат» объединят усилия в подготовке специалистов ИИ‑технологий

Компания «Антиплагиат» и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали договор о сотрудничестве в подготовке специалистов по интеллектуальным системам в Физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ). По условиями соглашения компания стала базовой организацией кафедры интеллектуальных систем ФПМИ и будет совместно с представителями Физтех-школы развивать программу специализации для студентов базового высшего образования и программу магистратуры (специализированного высшего образования).

В рамках партнерства «Антиплагиат» выделит студентам кафедры стипендии до 25 тыс. руб. в месяц. Они также получат возможность участвовать в прикладных исследованиях, перенимать опыт специалистов компании и рассчитывать на поддержку при трудоустройстве.

Специалисты компании будут совместно с ФПМИ участвовать в разработке учебных программ кафедры интеллектуальных систем, преподавать и руководить студенческими исследованиями. Также планируются совместные научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

«МФТИ – один из ведущих технологических вузов страны с сильнейшей научной школой в области прикладной математики, информатики и искусственного интеллекта. Для нас сотрудничество с Физтехом – возможность объединить фундаментальную научную подготовку и практический опыт разработки востребованных российских технологий. Мы хотим, чтобы студенты решали реальные исследовательские задачи уже во время обучения. Уверен, что наше партнерство даст импульс новым разработкам для образования и науки и поможет готовить специалистов, способных обеспечить технологическое лидерство России», – отметил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

«В ФПМИ мы рассматриваем искусственный интеллект в первую очередь как область фундаментальных исследований, а не только как набор прикладных технологий. При этом для подготовки сильных специалистов важно видеть, как методы ИИ работают на реальных задачах. Сотрудничество с «Антиплагиатом» даст студентам и исследователям возможность погружаться в актуальные индустриальные задачи, получать практический опыт и находить новые прикладные решения», — отметил директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Сотрудничество предусматривает организацию практической подготовки студентов кафедры интеллектуальных систем на базе «Антиплагиата», доступ студентов и аспирантов к библиотечным и информационным ресурсам компании, а также содействие в организации стажировок в ведущих российских и зарубежных научных и университетских центрах.