«МегаФон» в Краснодарском крае возглавил новый топ‑менеджер

Региональное отделение «МегаФона» на Кубани возглавил Мурад Евлоев. За его плечами более 11 лет опыта в сфере телекоммуникаций. С 2022 г. Мурад отвечал за бизнес оператора в Чеченской Республике. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Под управлением топ‑менеджера команда в Чечне провела масштабную работу по расширению зоны покрытия сети LTE (4G). Только за текущий год оператор построил и модернизировал свыше 80 объектов связи — как в городах, так и в населенных пунктах 15 районов республики, в том числе труднодоступных горных локациях.

Помимо развития инфраструктуры, при участии Мурада «МегаФон» укрепил рыночные позиции в регионе и повысила качество обслуживания клиентов. В сотрудничестве с государственными структурами и бизнесом были реализованы проекты в сфере кибербезопасности, облачных технологий, интернета вещей и других цифровых решений.

В новой должности Мурад Евлоев сфокусируется на масштабировании бизнеса в массовом, корпоративном и государственном сегментах, расширении покрытия LTE и 5G и реализации цифровых проектов. Кроме того, среди ключевых задач — улучшение клиентского опыта, развитие дистрибуции, рост абонентской базы, оптимизация бизнес-процессов и повышение операционной эффективности.

«Краснодарский край — крупный регион с развитой экономикой, высокой деловой активностью и значительным туристическим потоком. Масштаб региона предполагает комплексный подход к развитию инфраструктуры связи и цифровых сервисов. Важно не просто расширять покрытие, а своевременно реагировать на изменение нагрузки на сеть и предлагать решения, которые отвечают задачам жителей, бизнеса и органов власти. Уверен, что опыт Мурада в развитии телекоммуникационного бизнеса и экспертиза региональной команды позволят нам последовательно двигаться по всем этим направлениям и продолжать укреплять позиции компании на Кубани», — сказал Владимир Скурихин, директор по региональному развитию «МегаФона» на Юге и Кавказе.

Мурад Евлоев окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет по специальности «Менеджмент». С 2015 г. он возглавлял подразделение Yota на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, в 2020–2021 гг. руководил Кавказским отделением другого телеком-оператора.